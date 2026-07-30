Casemiro deja atrás su pasado en Real Madrid; "soñaba todos los días estar con Lionel Messi"

Casemiro aseguró este jueves que siempre deseó jugar en el mismo equipo que Lionel Messi, especialmente tras sufrirlo durante años como rival en el Real Madrid y en la selección brasileña, y destacó que quiere ayudar a que el argentino siga levantando títulos con el Inter Miami.

"Quiero estar siempre con los mejores, soñaba todos los días estar con él, jugar con él; sé que es imposible pararlo, nunca he conseguido pararlo, siempre necesitaba la ayuda de mis compañeros", dijo el centrocampista durante su presentación con el Inter Miami

"Todos los jugadores sueñan jugar con uno de los mejores de todos los tiempos, estoy viviendo un sueño, quiero disfrutar y ayudarle a seguir ganando", agregó, antes de describir a Messi como uno de los dioses del fútbol.

Casemiro fichó por el Inter Miami la semana pasada, después de concluir en verano su vinculación con el Manchester United, y debutó como titular el sábado en la victoria contra el CF Montreal (0-1).



"Tenía muy claro que si jugaba en un equipo de la MLS sería el Inter Miami", manifestó el centrocampista de 34 años.

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Casemiro con Inter Miami AFP

Además, admitió que habló con varios jugadores antes de recalar en la liga norteamericana, entre ellos su compatriota Kaká, quien disputó tres temporadas en el Orlando City.

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Casemiro ayudará al conjunto de Florida a paliar los problemas defensivos que adolece en los últimos años, y que solo una potente ofensiva liderada por Messi ha logrado compensar. La marcha de Sergio Busquets al término de la pasada temporada no hizo más que incrementar esa fragilidad en la campaña actual.

El Inter Miami es el vigente campeón de la MLS Cup y actualmente ocupa la segunda posición en la Conferencia Este con 37 puntos, dos menos que el Nashville.

Además, debutará el próximo miércoles en la Leagues Cup, un título que ya levantó en 2023.