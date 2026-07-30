Boca Juniors, con penalti atajado de Álvaro Montero, a octavos de Sudamericana; 4-3 con O'Higgins

Boca Juniors se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, a pesar de perder 1-0 con O'Higgins, este jueves, y empatando 1-1 en el marcador global. La serie se definió en lanzamientos penaltis y ahí fue cuando el arquero colombiano Álvaro Montero fue clave atajando uno de los disparos, para el 4-3 definitivo y el paso de los 'xeneizes' a la siguiente ronda.

Boca Juniors se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en los que se medirá con el paraguayo Recoleta.

El encuentro terminó con la llave igualada al final de los 90 minutos, tras el triunfo por 1-0 de O’Higgins, con un gol de Francisco González en el minuto 72, que niveló tras la victoria por la mínima de los Xeneizes, la semana pasada en Buenos Aires. En ese tanto no tuvo que ver Montero, como quiera que el remate fue fuerte, tras un parpadeo de la defensa de los 'xeneizes'.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena avanzaron en una tanda de penales en la que los Celestes erraron dos tiros con las ejecuciones del uruguayo Thiago Vecino y Luis Pavez, mientras que por el cuadro argentino falló Tomás Aranda.



El verdadero duelo comenzó a partir de los últimos veinte minutos del partido, luego de que en el primer tiempo, y buena parte de la segunda mitad, ninguno de los equipos logró claridad en sus ataques con una dinámica en la que Boca Juniors arrancó con mayor dominio.

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Los rancagüinos con problemas para manejar la pelota tuvieron la más clara con un cabezazo del zaguero Miguel Brizuela, en el minuto 66, en un tiro libre.

Y Boca respondió con una jugada individual de Aranda, quien galopó en contrataque y definió con un remate desviado, que pasó cerca del palo izquierdo del meta ecuatoriano Omar Carabalí.

O’Higgins 1 (3) - #Boca 0 (4)



Boca jugará los octavos de final de la #CopaSudamericana️#DaleBoca 🔵🟡🔵 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 31, 2026

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Las dos mejores jugadas para ambos equipos reavivaron el partido, que ganó emoción y permitió al cuadro de Lucas Bovaglio marcar el 1-0 con un remate de González, al minuto 72, que igualó el marcador global de la serie para ir a la tanda de penaltis.

Los ataques en los arcos aumentaron en busca de la clasificación, por Boca Leonel Flores estrelló una pelota en el poste al 77, mientras el delantero uruguayo de O’Higgins Thiago Vecino cabeceó a las manos del meta Álvaro Montero, además de dos salvadas de Carabalí sobre el final ante remates de Aranda.

- Ficha técnica:

1. O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Alberto Pavez; Felipe Ogaz, Bryan Rabello (m.63, Bastián Yáñez), Juan Leiva (m.78, Tomás Avilés); Martín Sarrafiore (m.78, Thiago Vecino), Francisco González; Arnaldo Castillo.

Entrenador: Lucas Bovaglio.

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0. Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Sebastián Villa (m.57, Leonel Flores) y Miguel Merentiel.

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena.

Gol: 1-0, m.72: Francisco González.

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Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán amonestó a Leandro Lozano, Nicolás Figal, Leandro Paredes, Leonel Flores por la visita y Tomás Avilés y Felipe Faúndez por los locales.

Incidencias: Partido de vuelta de la repesca para octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el Estadio El Teniente en Rancagua.