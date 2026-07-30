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Noticias confirmadas de Falcao García desde Panamá; "queremos aclarar la situación"

De Falcao García y su futuro después de Millonarios se viene hablando en nuestro país y también en territorio canalero. Este jueves salió voz oficial.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, sufrió un golpe en el partido contra América de Cali
Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, sufrió un golpe en el partido contra América de Cali
AFP

Durante la presente semana se levantaron las alarmas con Falcao García, por su presencia en Ciudad de Panamá, junto al preparador y rehabilitador Luis Fernando Lastra. Esto después de que estuviera como invitado por Espn para analizar el Mundial 2026.

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Y es que se tejieron versiones relacionadas con que el goleador de la Selección Colombia y de paso por Mónaco, Atlético de Madrid y Porto, entre otros, podría convertirse en nuevo jugador del San Francisco, del fútbol panameño.

Aunque Falcao, ni nadie de su entorno se ha manifestado al respecto, en las últimas horas el que puso sobre la mesa una voz oficial fue el referido club del vecino país.

Vea acá el comunicado oficial de San Francisco:

Ante las versiones que han circulado recientemente sobre la llegada de Radamel Falcao García a nuestra institución, en el San Francisco FC queremos aclarar la situación ante los medios de comunicación y nuestra afición.

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Confirmamos que Radamel Falcao y su familia han tomado la decisión personal de mudarse y fijar su residencia en Panamá. Debido a la relación de amistad que existe entre el jugador y los propietarios de nuestro club, han surgido especulaciones sobre su posible llegada a la liga local. Sin embargo, aclaramos que no existe ningún contrato, acuerdo formal ni planes para que Falcao se incorpore como jugador al San Francisco FC.

Entendemos el entusiasmo que genera una figura de su talla mundial, pero pedimos a la opinión pública y a los medios de comunicación respetar la privacidad de Radamel y su familia en esta nueva etapa. En caso de que en el futuro se concrete alguna alianza o vínculo formal entre ambas partes, seremos los primeros en informarlo de manera oportuna a través de nuestras vías oficiales.

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Falcao y la Selección Colombia

Después de que fuera ratificado el profesor Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia, de manera extraoficial se viene mencionando el nombre de Falcao García como una probable opción de convertirse en asistente técnico del enteenador argentino, de cara a la Copa América de 2028 y en el camino rumbo al Mundial 2030.

Hay que recordar que ese cargo quedó vacante, luego de que Luis Amaranto Perea se convirtiera en DT del Independiente Medellín.

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