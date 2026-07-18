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Gol Caracol  / Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026; le ganó 6-4 a la Francia de Mbappé

Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026; le ganó 6-4 a la Francia de Mbappé

En un partido emocionante de principio a fin, Inglaterra se metió en el podio del Mundial 2026. Bukayo Saka marcó tres goles para los 'tres leones'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026.
Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026.
Foto: AFP

Francia e Inglaterra disputaron este sábado el tercer lugar del Mundial 2026, en un duelo que tuvo dos tiempos completamente diferentes. En el primero fue todo para los 'tres leones' que marcaron cuatro goles, pero en el segundo, 'les bleus' mejoraron al ritmo de Kylian Mbappé. Finalmente, los ingleses celebraron 6-4.

La gran figura de los dirigidos por Thomas Tuchel fue Bukayo Saya, quien se reportó con tres tantos en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. Además, hay que indicar que le anularon un gol por fuera de lugar. Los otros goles de Inglaterra fueron anotados por Declan Rice, Ezri Konsa y Jude Bellimgham.

Por el lado de Francia los dianas fueron obra de Mbappé, quien infló las redes a los minutos 48 y 66, llegando así a 10 goles en la Copa del Mundo 2026. Barcola y Dembélé, los otros autores.

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