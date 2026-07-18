Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras doblete de Mbappé en Francia vs Inglaterra

Este sábado se jugó el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá entre las selecciones de Inglaterra y Francia, en la ciudad de Miami, y a la hora de los anotadores de los goles hay que destacar a Saka, quien celebró en tres oportunidades, y a Kylian Mbappé, quien despertó en el segundo tiempo, se mostró dinámico en el frente de ataque para anotar doblete y montarse en la primera posición de la tabla de máximos artilleros del certamen organizado por la FIFA.

Tras los 90 minutos, los ingleses salieron ganadores por un marcador 6-4, en un duelo que regaló un buen número de tantos este sábado y emociones entre los aficionados de bando y bando.

Ahora el astro francés deberá esperar qué sucede con Lionel Messi, quien acumula ocho anotaciones y también vienen afinado y en un alto rendimiento, en la final del Mundial entre Argentina y España de este domingo en Nueva Jersey.

10 goles: Kylian Mbappé (Francia)



8 goles: Lionel Messi (Argentina)

7 goles: Erling Haaland (Noruega), Jude Bellingham (Inglaterra),

6 goles: Harry Kane (Inglaterra), Ousmane Dembélé (Francia),

5 goles: Mikel Oyarzabal (España)

4 goles: Julián Quiñones (México), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)

3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Raúl Jiménez (México), Just (Nueva Zelanda), Romelu Lukaku (Bélgica), Manzambi (Suiza), Lautaro Martínez (Argentina), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo), De Ketelaere (Bélgica), Barcola (Francia), Saka (Inglaterra)

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2 goles: Maxi Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), , Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Enzo Fernández (Argentina), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Mikel Merino (España), Daniel Muñoz (Colombia), Ndoye (Suiza), Ounahi (Marruecos), Pepe (Costa de Marfil), Pedro Porro (España), Rahimi (Marruecos), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Rubén Vargas (Suiza), Zico (Egipto)).

Kylian Mbappé con Francia AFP