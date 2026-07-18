Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras doblete de Mbappé en Francia vs Inglaterra

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras doblete de Mbappé en Francia vs Inglaterra

Kylian Mbappé dijo presente en el segundo tiempo del partido por el tercer puesto del Mundial 2026 y ahora deberá esperar qué pasa con Lionel Messi en Argentina vs. España.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

Este sábado se jugó el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá entre las selecciones de Inglaterra y Francia, en la ciudad de Miami, y a la hora de los anotadores de los goles hay que destacar a Saka, quien celebró en tres oportunidades, y a Kylian Mbappé, quien despertó en el segundo tiempo, se mostró dinámico en el frente de ataque para anotar doblete y montarse en la primera posición de la tabla de máximos artilleros del certamen organizado por la FIFA.

Tras los 90 minutos, los ingleses salieron ganadores por un marcador 6-4, en un duelo que regaló un buen número de tantos este sábado y emociones entre los aficionados de bando y bando.

Mbappé con Francia
Gol Caracol

Kylian Mbappé dijo 'presente' en Francia vs. Inglaterra: VEA acá su gol en juego del Mundial

Bucayo Saka con Inglaterra
Gol Caracol

Bukayo Saka aprovechó la portería vacía: VEA su gol en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Ahora el astro francés deberá esperar qué sucede con Lionel Messi, quien acumula ocho anotaciones y también vienen afinado y en un alto rendimiento, en la final del Mundial entre Argentina y España de este domingo en Nueva Jersey.

10 goles: Kylian Mbappé (Francia)

8 goles: Lionel Messi (Argentina)
7 goles: Erling Haaland (Noruega), Jude Bellingham (Inglaterra),
6 goles: Harry Kane (Inglaterra), Ousmane Dembélé (Francia),
5 goles: Mikel Oyarzabal (España)
4 goles: Julián Quiñones (México), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)
3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Raúl Jiménez (México), Just (Nueva Zelanda), Romelu Lukaku (Bélgica), Manzambi (Suiza), Lautaro Martínez (Argentina), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo), De Ketelaere (Bélgica), Barcola (Francia), Saka (Inglaterra)

Publicidad

2 goles: Maxi Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), , Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Enzo Fernández (Argentina), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Mikel Merino (España), Daniel Muñoz (Colombia), Ndoye (Suiza), Ounahi (Marruecos), Pepe (Costa de Marfil), Pedro Porro (España), Rahimi (Marruecos), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Rubén Vargas (Suiza), Zico (Egipto)).

Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Kylian Mbappé

Publicidad

Publicidad

Publicidad