Así fue el golazo de Cristiano Ronaldo con Al Nassr, y se acerca a las 1000 anotaciones

Cristiano Ronaldo tuvo acción antes de terminar el año 2025, este sábado, en el partido entre el Al Nassr y el Al-Okhdood, por la fecha 10 de la Liga de Arabia Saudita, en el que se reportó con el primer gol del compromiso.

Al minuto 31 fue cuando apareció el astro portugués para el 1-0 en el marcador, luego de una buena jugada preparada de su equipo, que él pudo capitalizar de la mejor manera.

Un tiro de esquina fue ejecutado por Joao Felix al primer palo, donde apareció el defensor Abdulelah Al-Amri, quien ‘peinó’ de cabeza, desvió la trayectoria y ahí fue cuando encontró a Cristiano Ronaldo entrando, quien solo tuvo que empujar la pelota para la anotación de Al Nassr.

Con este gol 'CR7' llegó a 955 anotaciones en su carrera, y está a solamente 45 de alcanzar su objetivo de los 1.000, algo que se puso como meta antes de terminar su camino como profesional a nivel de clubes y selección.



Antes de terminar el primer tiempo de este partido contra Al Okhdood, Cristiano Ronaldo logró su doblete, y con eso ya alcanzó los 956 goles.

Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Okhdood, en Arabia Saudita:

قلوولولولولوولول رونالدوووو pic.twitter.com/BUzF9T51tU — تغطيات الكرة المحلية (@roshenmedia) December 27, 2025