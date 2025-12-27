Síguenos en:
Así fue el golazo de Cristiano Ronaldo con Al Nassr, y se acerca a las 1000 anotaciones

Este sábado el portugués Cristiano Ronaldo abrió el partido de su equipo en la Liga de Arabia Saudita, contra el Al-Okhdood, sumando uno más a su cuenta.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de dic, 2025
Cristiano Ronaldo Al Nassr
Cristiano Ronaldo celebra gol con Al Nassr de Arabia Saudita
Foto: Al Nassr.

