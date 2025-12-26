Luis Javier Suárez: "Le vamos a ganar a Portugal; tenemos a una selección muy madura"

Luis Javier Suárez es uno de los futbolistas colombianos del momento en Europa. Jornada tras jornada es figura con Sporting Lisboa, club en el que no solo aporta con goles y asistencias dentro del campo de juego, sino que evidencia otras cualidades como carácter y entrega, mismas que lo han llevado a ser uno de los fijos en la Selección Colombia, que se alista para el Mundial 2026. Le envió un aviso a Portugal.

En las últimas horas, el delantero samario concedió una larga entrevista con el medio 'Record' de la nación lusitana en la que se refirió al sueño que espera cumplir con la 'tricolor', que es estar en el listado final para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá; y además, de los rivales que enfrentará el combinado de nuestro país en la fase de grupos de la cita orbital de la FIFA.

Suárez Charris palpitó el partidazo que se viene frente a la Portugal, seleccionado que tiene en sus filas a algunos de sus compañeros en los 'leones', y por supuesto, que tiene como gran figura a Cristiano Ronaldo. Este vibrante juego por el Grupo K será el 26 de junio en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.



Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia FCF

"Tenemos una selección muy buena, madura, que sabe a lo que jugamos; tenemos partidos complicados. Por ahí a todos le estamos diciendo que le vamos a ganar a Portugal (risas). Van a ser partidos muy bonitos”, comentó Luis Javier sobre el duelo frente a los 'quinas'.

A continuación, Suárez sostuvo que si mantiene su nivel en su club, le dará una importante chance para seguir en la Selección Colombia y poder materializar ese sueño de vestir los colores patrios en el Mundial 2026, de entonar las notas del himno nacional en este importante evento deportivo.

"Estando en un gran equipo como Sporting y metiendo goles, dando asistencias, eso te da crédito para seguir yendo a Selección. Es un sueño de niño, solo jugar con tu selección, cumplir sueños de cantar el himno de tu país y de emocionarte, además de eso, marcar goles que no fueron ni uno, ni dos, ni tres, fueron cuatro; entonces, es la hora que lo sigo disfrutando porque es la recompensa del trabajo de toda la vida".

Por último, agregó en tono de broma que ha hablado con sus colegas de Sporting Lisboa sobre ese posible duelo en Colombia vs. Portugal: "Lo hemos estado hablando, va a ser un partido muy bonito. Si tengo la fortuna de ir al Mundial, encontrarme compañeros de acá y cuando vuelva de la selección, me toca celebrarlo si ganamos".