Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Javier Suárez: "Le vamos a ganar a Portugal; tenemos a una selección muy madura"

Luis Javier Suárez: "Le vamos a ganar a Portugal; tenemos a una selección muy madura"

El delantero samario concedió una entrevista a un medio portugués y ahí se refirió al partido que tendrá Colombia frente a Portugal en el Mundial 2026. Luis Javier Suárez avisó a las 'quinas'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia.
Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad