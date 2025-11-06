Así quedará Boca Juniors vs. River Plate, según astrólogo argentino; dio al "ganador"

Boca Juniors recibirá a River Plate el domingo 9 de noviembre a las 2:30 de la tarde, hora colombiana, en cumplimiento de la penúltima 15 de la fase de todos contra todos de Liga de Argentina, instancia tas la cual seguirán los ‘playoffs’ con octavos de final, cuartos, semifinales y final.

Por ello toma importancia este clásico, el más importante del sur del continente americano, ya que es vital para que cada equipo logre asegurar su presencia en la próxima ronda.

El escenario del choque será el estadio Alberto José Armando, más conocido como ‘la Bombonera’, inmueble en el que el equipo ‘xeneize’ fungirá como local y en donde no habrá presencia de hinchas visitantes.

A la contienda, Boca llega como líder del grupo A con 23 puntos. Entre tanto, River lo hace ocupando la sexta casilla del B, con 21 unidades y 7 derrotas en sus últimas 10 presentaciones.

En ambos casos, la victoria es necesaria para avanzar con una jornada de anticipación, pero las necesidades no paran ahí ya que ambas escuadras luchan en la tabla acumulada del año por un cupo a la Copa Libertadores de 2026, en la que Boca marcha con 56 puntos y River, con 52, lo que obliga al conjunto de la banda cruzada a cerrar la brecha.

Por ello, está en juego más que el orgullo que sale a flote cuando se enfrenta al máximo rival, lo que hace de esta una contienda atractiva.

Además, habrá cuota colombiana con 3 jugadores de River Plate: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja, mientras que por Boca no se garantiza la presencia de Frank Fabra, con nula participación actualmente en el elenco ‘azul y oro’, pero protagonista de un video de burla previo al cotejo.

Frente a esta gama de condimentos, en Argentina no quisieron esperar al pitazo final y acudieron a un reconocido astrólogo para saber cómo quedará la contienda, cuyo resultado sería dramático si se llega a materializar.



Así quedará Boca Juniors vs. River Plate, según ‘adivino’ argentino

Según Walter Lavalle, conocido en su país por leerle las cartas a Boca, no habrá empate y el triunfo será para el club dueño de casa: “Lo veo mejor”.

Y aseguró en palabras publicadas por TyC Sports: "Con las cartas, veo ganador a Boca. Hay mucha seguridad en Boca, donde se superaron conflictos. Veo mucha energía puesta en Boca, espero que eso no le juegue en contra por ir impulsivamente a buscar el partido. Me gustan las cartas de Boca".

A su vez, avisó crisis grande para los ‘millonarios’, aunque no aclaró si la posible derrota dará paso a la salida del entrenador Marcelo 'Muñeco' Gallardo: “En River hay conflictos, por más que lo nieguen, lo veo acá. Hay peleas, discusiones, falta seguridad... Complicado para River… Hay un final de ciclo para River”.