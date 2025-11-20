Así quedó el repechaje intercontinental para el Mundial 2026: Bolivia ya tiene rival

Bolivia jugará contra Surinam la primera eliminatoria de la repesca del bloque internacional y en caso de victoria, se disputará frente a Irak una plaza para el Mundial 2026, también a partido único.

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) deparó también el cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica, cuyo vencedor se cruzará frente a la República Democrática del Congo por el otro billete para el campeonato que albergarán Estados Unidos, México y Canadá.

Las eliminatorias entre las seis selecciones, todas a un único encuentro, se disputarán en los estadios mexicanos de Guadalajara y Monterrey del 23 al 31 de marzo.



Así quedó el cuadro del repechaje intercontinental para el Mundial 2026