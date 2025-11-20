Así quedó el repechaje europeo para el Mundial 2026; solo cuatro selecciones clasificarán

Italia, tetracampeona del mundo, se enfrentará en marzo a Irlanda del Norte en semifinales del repechaje europeo para clasificar al Mundial 2026, luego de haberse perdido las dos pasadas ediciones del torneo.

En caso de victoria, la Azzurra se enfrentaría en la final al vencedor de la otra semifinal del cuadro A, en la que se enfrentarán Gales y Bosnia-Herzegovina, tras el sorteo realizado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich.

En el repechaje europeo, hasta dieciséis países se verán las caras por los últimos cuatro boletos del continente al Mundial 2026, que se disputará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.

Ucrania se enfrentará a Suecia en una de las semifinales del cuadro B, en el que Polonia y Albania también se verán las caras.

Las semifinales del cuadro C miden a Turquía-Rumania y Eslovaquia-Kosovo.

Dinamarca, que perdió su boleto directo tras un final de partido agónico contra la clasificada Escocia en la última jornada de eliminatorias europeas, se enfrentará en el repechaje a Macedonia del Norte.

El trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, cuyas sedes son Estados Unidos, México y Canadá Getty Images

Los Vikingos Rojos, que han disputado de forma consecutiva las dos últimas ediciones del Mundial, tendrían como rival en una hipotética final a República Checa o Irlanda, que sueñan con volver al torneo por primera vez desde 2006 y 2002 respectivamente.

Este jueves también se realizó el repechaje intercontinental, que entrega otros dos boletos al resto de continentes.

En la ruta A, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en semifinales, y el vencedor se medirá a República Democrática del Congo. Bolivia, en la ruta B, tendrá como rival en semifinales a Surinam, y podría luchar por participar en el cuarto mundial de su historia en una hipotética final contra Irak.



Así será el repechaje europeo para el Mundial 2026

Así quedó el repechaje europeo para el Mundial 2026, tras el sorteo realizado en la sede de la FIFA Captura de pantalla de video