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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de Copa Libertadores, tras Cerro Porteño 1-0 Junior

Así quedó la tabla de posiciones de Copa Libertadores, tras Cerro Porteño 1-0 Junior

Este martes en Paraguay, el Junior de Barranquilla cayó de visitante en la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y sigue sin ganar en el certamen internacional de Conmebol.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Cerro Porteño vs Junior Copa Libertadores
Cerro Porteño vs Junior Copa Libertadores - Foto:
AFP

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