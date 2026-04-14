Así quedó la tabla de posiciones de Copa Libertadores, tras Cerro Porteño 1-0 Junior

Junior de Barranquilla tampoco pudo ganar en su segunda presentación en la actual Copa Libertadores, perdiendo en su visita a Cerro Porteño por un marcador de 1-0. En la primera jornada habían empatado 1-1 con Palmeiras, de locales.

El único gol del compromiso fue de Jonathan Torres, al minuto 57 en el estadio La Nueva Olla. Por el momento, el equipo 'tiburón' está de último en el grupo F. En el siguiente encuentro visitará en Perú a Sporting Cristal.

Por el momento, el Junior de Barranquilla, dirigido por el DT uruguayo Alfredo Arias, tendrá que pasar la página del duro golpe en la Copa Libertadores y centrarse en su siguiente partido en la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, que será de local frente a Llaneros, el domingo 19 de abril.



Tabla de posiciones de Copa Libertadores tras Cerro Porteño 0-1 Junior:

Grupo F