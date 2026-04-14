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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez; "para ese niño de pie descalzo que jugaba en Aracataca; todo esto es un sueño"

Luis Javier Suárez; "para ese niño de pie descalzo que jugaba en Aracataca; todo esto es un sueño"

El samario habló de su momento en Sporting Lisboa, al que definió como el mejor de su carrera y que está listo para el reto de la vuelta por los cuartos de final en Champions contra Arsenal.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
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