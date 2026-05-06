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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Atlético 0-2 América de Cali

Así quedó la tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Atlético 0-2 América de Cali

Este miércoles América de Cali consiguió un triunfazo de visitante en Perú en la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2025,

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de may, 2026
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América de Cali Copa Sudamericana
América de Cali en la Copa Sudamericana - Foto:
AFP

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