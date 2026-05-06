Así quedó la tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Atlético 0-2 América de Cali

América de Cali consiguió un triunfazo este miércoles que lo tiene soñando con clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana 2026. Fue 0-2 sobre Atlético, en Perú, con goles de Jhon Murillo y Tomás Ángel.

Con este resultado, los dirigidos por David González están en el segundo puesto del grupo A del certamen internacional, con 7 puntos, solo uno menos que el Macará, de Ecuador, que lidera la zona.

Al América de Cali le faltan dos partidos de local en el Pascual Guerrero, recibiendo a Tigre (Argentina) y a Macará, por lo que ante su gente podría conseguir los puntos necesarios para clasificar primeros y meterse en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.



Tabla de posiciones de Atlético 0-2 América de Cali, por Copa Sudamericana:

Grupo A