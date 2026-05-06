Así quedó la tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Atlético 0-2 América de Cali

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América de Cali consiguió un triunfazo este miércoles que lo tiene soñando con clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana 2026. Fue 0-2 sobre Atlético, en Perú, con goles de Jhon Murillo y Tomás Ángel.
Con este resultado, los dirigidos por David González están en el segundo puesto del grupo A del certamen internacional, con 7 puntos, solo uno menos que el Macará, de Ecuador, que lidera la zona.
Al América de Cali le faltan dos partidos de local en el Pascual Guerrero, recibiendo a Tigre (Argentina) y a Macará, por lo que ante su gente podría conseguir los puntos necesarios para clasificar primeros y meterse en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Macará
|4
|2
|2
|0
|6
|3
|+3
|8
|2
|América
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
|3
|Tigre
|4
|1
|2
|1
|5
|4
|+1
|5
|4
|Alianza
|4
|0
|1
|3
|2
|7
|-5
|1