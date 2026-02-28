Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras Borussia Dortmund 2-3 Bayern Múnich

La Bundesliga vivió uno de los mejores partidos de la temporada. Buen fútbol, alto nivel, intensidad, pierna fuerte y goles, pasó de todo en el juego entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, este sábado 28 de febrero, por la fecha 24, en el Signal Iduna Park. Y es que los dos equipos eran conscientes de que estaba en juego más que tres puntos, ya que son los firmes candidatos a hacerse con el título.

Esta fue la segunda vez que se vieron las caras en lo que va de la temporada, pues el pasado 18 de octubre de 2025, se enfrentaron en el Allianz Arena y terminó con triunfo de los dirigidos por Vincent Kompany por 2-1. Allí, los autores de los goles para los locales fueron Harry Kane y Michael Olise, mientras que para el conjunto de la visita, quien se reportó fue Julian Brandt, en los últimos minutos.

Ahora, en esta ocasión, Bayern Múnich le repitió la dosis a su máximo rival. A pesar de que Borussia Dortmund empezó ganando por intermedio de Nico Schlotterbeck, se lo dieron vuelta. El encargado de hacer dicha gesta fue Harry Kane, que marcó el empate, luego de una pase de Serge Gnabry, y puso el 1-2, de penalti. Después igualó Daniel Svensson, pero Joshua Kimmich puso el 2-3 final.

Así las cosas, el club en el que juega Luis Díaz amplió su ventaja en la tabla de posiciones y empieza a acariciar el título de Bundesliga, además de seguir en carrera en la Copa Alemania y Champions League, y ya haber ganado la Supercopa. Ahora, suma 63 puntos y una diferencia de gol de +65, mientras que el Dortmund es segundo, con 52 unidades y +26. Razón por la que se les complicó la remontada.



Luis Díaz, delantero colombiano, en el clásico entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, por Bundesliga Getty Images

Tabla de posiciones de la Bundesliga: fecha 24

Posición Club PJ DG PTS 1 Bayern Múnich 24 +65 63 2 Borussia Dortmund 24 +26 52 3 Hoffenheim 24 +18 46 4 Stuttgart 23 +12 43 5 RB Leipzig 23 +12 41 6 Bayer Leverkusen 23 +15 40 7 Friburgo 23 -3 33 8 Eintracht Frankfurt 23 -3 31 9 Augsburgo 24 -11 31 10 FC Union Berlin 24 -9 28 11 Hamburg 22 -7 26 12 Mönchengladbach 24 -12 25 13 Colonia 24 -8 24 14 Mainz 05 24 -12 23 15 St. Pauli 24 -17 23 16 Werder Bremen 24 -19 22 17 Wolfsburg 23 -16 20 18 Heidenheim 24 -31 14

Próximos partidos del Bayern Múnich en Bundesliga

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Unión Berlín

Friburgo vs. Bayern Múnich

St. Pauli vs. Bayern Múnich

Próximos partidos del Borussia Dortmund en Bundesliga