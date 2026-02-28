Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras Borussia Dortmund 2-3 Bayern Múnich

Publicidad
La Bundesliga vivió uno de los mejores partidos de la temporada. Buen fútbol, alto nivel, intensidad, pierna fuerte y goles, pasó de todo en el juego entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, este sábado 28 de febrero, por la fecha 24, en el Signal Iduna Park. Y es que los dos equipos eran conscientes de que estaba en juego más que tres puntos, ya que son los firmes candidatos a hacerse con el título.
Esta fue la segunda vez que se vieron las caras en lo que va de la temporada, pues el pasado 18 de octubre de 2025, se enfrentaron en el Allianz Arena y terminó con triunfo de los dirigidos por Vincent Kompany por 2-1. Allí, los autores de los goles para los locales fueron Harry Kane y Michael Olise, mientras que para el conjunto de la visita, quien se reportó fue Julian Brandt, en los últimos minutos.
Ahora, en esta ocasión, Bayern Múnich le repitió la dosis a su máximo rival. A pesar de que Borussia Dortmund empezó ganando por intermedio de Nico Schlotterbeck, se lo dieron vuelta. El encargado de hacer dicha gesta fue Harry Kane, que marcó el empate, luego de una pase de Serge Gnabry, y puso el 1-2, de penalti. Después igualó Daniel Svensson, pero Joshua Kimmich puso el 2-3 final.
Así las cosas, el club en el que juega Luis Díaz amplió su ventaja en la tabla de posiciones y empieza a acariciar el título de Bundesliga, además de seguir en carrera en la Copa Alemania y Champions League, y ya haber ganado la Supercopa. Ahora, suma 63 puntos y una diferencia de gol de +65, mientras que el Dortmund es segundo, con 52 unidades y +26. Razón por la que se les complicó la remontada.
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Bayern Múnich
|24
|+65
|63
|2
|Borussia Dortmund
|24
|+26
|52
|3
|Hoffenheim
|24
|+18
|46
|4
|Stuttgart
|23
|+12
|43
|5
|RB Leipzig
|23
|+12
|41
|6
|Bayer Leverkusen
|23
|+15
|40
|7
|Friburgo
|23
|-3
|33
|8
|Eintracht Frankfurt
|23
|-3
|31
|9
|Augsburgo
|24
|-11
|31
|10
|FC Union Berlin
|24
|-9
|28
|11
|Hamburg
|22
|-7
|26
|12
|Mönchengladbach
|24
|-12
|25
|13
|Colonia
|24
|-8
|24
|14
|Mainz 05
|24
|-12
|23
|15
|St. Pauli
|24
|-17
|23
|16
|Werder Bremen
|24
|-19
|22
|17
|Wolfsburg
|23
|-16
|20
|18
|Heidenheim
|24
|-31
|14