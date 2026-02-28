A jugador de la Selección Colombia lo tildan de "desaparecido" y lo acosan por su nivel en Europa

Yaser Asprilla es uno de los jugadores con mayor proyección para el futuro. En cuanto a futbolistas colombianos se refiere, con apenas 22 años ya tiene una carrera construida en Europa, pero infortunadamente no ha logrado consolidarse. En la actualidad milita en el Galatasaray, equipo al cual llegó a préstamo desde el Girona de España, donde tampoco logró afianzarse, a pesar de llevar la camiseta número 10 y ser el fichaje más caro en la historia del conjunto catalán, por un precio de 18 millones de euros procedente del Watford.

Su paso por el Girona no se ha borrado del recuerdo y muchos señalan que no pudo mostrar todo su fútbol bajo el mando del director técnico Míchel, quien desde un principio advirtió lo que podía ocurrir. “El ‘10’ no se le puede dar a un jugador joven. El ‘10’ lo tiene James en el otro lado, pregúntale si se lo va a quitar en la selección de Colombia”, fueron la frase que recordaron del estratega desde 'Sport'.

Otro de los que poco a poco se fue tensando por el 'cafetero' es Quique Cárcel, director deportivo del conjunto rojiblanco. "La situación de Asprilla me preocupaba mucho", dijo en su momento, ya que esperaban mucho más de él, sobre todo por ser una ficha 100% ofensiva.

Su préstamo al Galatasaray fue una forma de tomar un nuevo aire para conseguir que se reencuentre con su juego. Además, la propiesta ecónomica puede salir beneficiando a los catalanes. "Una oferta de compra bastante importante” y que Asprilla necesitaba salir de Girona para buscar nuevos proyectos”, dijo Cárcel.



Yaser Asprilla debutó con Galatasaray. Getty

Publicidad

Los números de Yaser Asprilla

En Envigado disputó 40 partidos, con 6 goles y 3 asistencias, mostrando desde joven condiciones técnicas y desequilibrio. En Watford tuvo mayor continuidad: 86 encuentros, 7 goles y 10 asistencias, números que reflejan una participación constante en el fútbol inglés. También registró un breve paso por Galatasaray, con 6 apariciones.

Sin embargo, en Girona FC su rendimiento quedó por debajo de lo esperado. En 50 partidos apenas marcó 4 goles y dio 2 asistencias, cifras discretas para un jugador ofensivo llamado a marcar diferencias. Aunque acumuló 2.414 minutos, no logró consolidarse como pieza determinante ni responder a las expectativas generadas en su llegada.