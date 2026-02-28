Luis Díaz y Bayern Múnich acarician el título de Bundesliga; triunfo clave sobre Borussia Dortmund

Luis Díaz ya sabe lo que es coronarse campeón con Bayern Múnich, luego de haber ganado la Supercopa de Alemania. Sin embargo, no se conforma con ello y quiere hacerse con todo lo que dispute en la temporada. Por eso, este sábado 28 de febrero, dio un pase grande en su camino a hacerse con la Bundesliga. Y es que los dirigidos por Vincent Kompany vencieron por 2-3 a Borussia Dortmund.

Era el partido más llamativo de la fecha 24, teniendo en cuenta que son quienes luchan en la parte alta de la tabla de posiciones y que es considerado como el clásico del fútbol alemán. No se guardaron nada, lo dieron todo, desde el principio hasta el final, y, como era de esperarse, las emociones no faltaron. Eso sí, el guajiro no estuvo tan participativo en el frente de ataque, pero sí aportó en defensa.

Gracias a un nuevo doblete de su estrella Harry Kane y a un tanto de Joshua Kimmich, el Bayern Munich dio un gran golpe a la Bundesliga al imponerse 3-2 en su visita a su máximo rival, el Borussia Dortmund, en un Klassiker alemán de alta intensidad, este sábado en la 24ª jornada.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Borussia Dortmund, en la Bundesliga Getty Images

Con 63 puntos, el Bayern aventaja ahora al Dortmund, segundo, en 11 puntos y parece dar un paso prácticamente definitivo en la carrera hacia su 35º título de campeón de Alemania.



La temporada puede ser inolvidable para el gigante bávaro, que sigue además en liza en la Copa de Alemania (clasificado a semifinales) y en la Liga de Campeones europea (clasificado a octavos de final).