Luis Díaz, testigo de una polémica en el clásico entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich

Luis Díaz volvió a sumar minutos con la camiseta del Bayern Múnich. Gracias a sus goles, asistencias y alto rendimiento, se hizo con un lugar en la titular del club. Por eso, este sábado 28 de febrero, en el clásico frente a Borussia Dortmund, no fue la excepción y, estuvo desde el arranque. Y es que ganar era clave, teniendo en cuenta que protagonizan un mano a mano por el título de la Bundesliga.

Ninguno se guardó nada y eso generó que las polémicas no faltaran. En el Signal Iduna Park, cuando transcurría el minuto 20, Nico Schlotterbeck marcó con fuerza a Josip Stanisic, quien cayó al suelo, retorciéndose de dolor. De inmediato, los dirigidos por Vincent Kompany pidieron la tarjeta roja, pero para el árbitro solo fue amarilla. Curiosamente, el defensa terminó abriendo el marcador.

Luis Díaz, delantero colombiano, en el clásico entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, por Bundesliga Getty Images

Vea la falta de Nico Schlotterbeck sobre Josip Stanisic, en Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

ESCANDALOSO: ASÍ LE ROBAN AL BAYERN



Entrada criminal de Schlotterbeck sobre Stanisic, plancha directa, roja clarísima y apenas sacan amarilla, pero queda cortísima.

Otra vez contra todo y contra todos.#FCBBVB pic.twitter.com/fmCIQTWLZx — Andrex 🦅🐻 (@AndrexMX__) February 28, 2026

📸 - THAT'S THE CLEAREST FOUL & RED CARD I'VE EVER SEEN IN MY ENTIRE LIFE WTF!!!!!!!!! SCHLOTTERBECK TRIES TO KILL STANISIC!!!!!!! WHAT THE F*CK BAYERN ARE GETTING SCAMMED, ROBBERY, CORRUPTION!!! HOW ONLY A YELLOW!!!!!!!!#BVBFCB



🎥 - @fredlingo247 pic.twitter.com/1aV5guSjJ2 — The Football Frame | 🎥👀 (@Fabian_Manu2025) February 28, 2026

Dortmund oyuncusu Schlotterbeck bu sert faul sonrası sadece sarı kart gördü... 😃 pic.twitter.com/UidDq6CB6F — FC Bayern Türkiye (@FCBayernTurkish) February 28, 2026