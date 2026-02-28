Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, testigo de una polémica en el clásico entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich

Luis Díaz, testigo de una polémica en el clásico entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich

Por la fecha 24 de la Bundesliga, Luis Díaz dijo presente en el partidazo que se disputó en el Signal Iduna Park, donde una decisión arbitral dio de qué hablar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de feb, 2026
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Borussia Dortmund, por Bundesliga
Getty Images

