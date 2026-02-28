A Luis Díaz le avalaron "espíritu de lucha, pero no fue decisivo", tras 2-3 de Bayern a Dortmund

Gracias a un nuevo doblete de su estrella Harry Kane y a un tanto de Joshua Kimmich, el Bayern Múnich dio un gran golpe a la Bundesliga al imponerse 2-3 a su máximo rival, Borussia Dortmund, en un 'Klassiker' alemán de alta intensidad, este sábado, en la jornada 24. En los 'bávaros' fue titular y estuvo todo el partido el colombiano Luis Díaz.

El extremo guajiro tuvo ese espíritu de lucha habitual sobre el campo de juego; no obstante, su rendimiento por la banda no tuvo ese desequilibrio de compromisos anteriores. Eso se vio reflejado posteriormente en las habituales calificaciones en la prensa 'teutona'. 'Lucho' y compañía tuvieron que esforzarse a fondo para doblegar al BVB en el Signal Iduna Park.

¿Qué dijeron de Luis Díaz en la prensa de Alemania tras 2-3 del Bayern sobre Borussia Dortmund?

Luis Díaz en Borussia Dortmund contra Bayern Múnich por la Bundesliga. Getty

En ese orden de ideas, en la página web del diario 'TZ' de Múnich le 'abonaron' la entrega al exJunior de Barranquilla; otorgándole un cuatro de calificación.



"Demostró su determinación desde el minuto tres, abriéndose paso a través de lo que parecía ser todo el equipo del Dortmund. Su espíritu de lucha lo hizo aún más importante tras el tempranero gol. Sin embargo, el extremo rara vez fue realmente decisivo esta vez", escribieron sobre el colombiano en su informe.

Publicidad

Mientras que en el la versión digital de 'T-Online' de Berlín, precisaron lo siguiente del desempeño del oriundo de Barrancas contra el BVB. "Luis Díaz: Se adaptó bien al partido, remontó e intentó avanzar. Sin embargo, surgieron malentendidos y sus intentos de uno contra uno fueron ineficaces. Parecía poco imaginativo. Puntuación: 4".



¿Cómo quedó Bayern Múnich en la clasificación general luego de vencer al Dortmund?

Con 63 puntos, los dirigidos por Vincent Kompany aventajan ahora al Dortmund, segundo, en 11 puntos y parece dar un paso prácticamente definitivo en la carrera hacia su 35º título de campeón de Alemania.

La temporada puede ser inolvidable para el 'gigante bávaro', que sigue además en liza en la Copa de Alemania (clasificado a semifinales) y en la Liga de Campeones europea (clasificado a octavos de final).



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El calendario de la Bundesliga marca que será el próximo viernes 6 de marzo frente al Borussia Mönchengladbach. El balón rodará en el Allianz Arena a las 2:30 de la tarde, en horario de Colombia. Después, 'Lucho' y compañía enfocarán sus esfuerzos en el duelo frente al Atalanta, por la ida de los octavos de final de la Champions League.