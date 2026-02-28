Luis Díaz y un amargo inicio de partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich; de no creer

Luis Díaz jugó, por su segunda vez en su carrera, el clásico entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. La primera vez fue el pasado 18 de octubre de 2025, en el Allianz Arena, cuando se impusieron 2-1. Ahora, este sábado 28 de febrero y por la fecha 24 de la Bundesliga, midieron fuerzas, pero en el Signal Iduna Park. Allí, el guajiro fue titular y saltó a la cancha con la ilusión de inflar las redes o asistir.

Sin embargo, el panorama se inclinó a favor del local, cuando tan solo iban 26 minutos de partido. Una pelota quieta fue la solución para que los dirigidos por Niko Kovač abrieran el marcador. Un buen centro de Daniel Svensson fue capitalizado por Nico Schlotterbeck para vencer al arquero, Manuel Neuer, quien no pudo hacer absolutamente nada para evitar lo que fue el 1-0 parcial.

Lo curioso del caso es que el defensa protagonizó una polémica. Al minuto 20, marcó con fuerza a Josip Stanisic, quien cayó al suelo y se retorció de dolor, ya que le doblaron el tobillo en la infracción. El árbitro se tomó su tiempo, escuchó a sus asistentes y, a pesar de la presión de los jugadores del Bayern Múnich para que lo expulsaran, le mostró la tarjeta amarilla. Tiempo más tarde, anotó.

