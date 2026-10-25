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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras Manchester United 0-3 Bournemouth

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras Manchester United 0-3 Bournemouth

Manchester United no sale de la crisis y sumó una nueva derrota, esta vez contra el Bournemouth y en el mítico Old Trafford. ¡Michael Carrick, en la cuerda floja!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Manchester United vs Bournemouth.
Manchester United vs Bournemouth.
afp.

Michael Carrick tiene pie y medio fuera del Manchester United. En el minuto 70 de partido, parte de la afición de Old Trafford comenzó a abandonar el campo cansada de lo que estaba viendo. 0-3 en casa contra el Bournemouth. Otra derrota sonrojante, otro tropiezo que confirma la finalización del proyecto de Carrick, el enésimo fallido desde que se fue Alex Ferguson.

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El United no gana desde el 19 de septiembre. Ha perdido cinco de los últimos ocho partidos y ha encajado dos goleadas en menos de una semana, 4-1 frente al Como y 0-3 contra el Bournemouth. No dejan la puerta a cero desde que se enfrentaran al Sabah en la Champions League hace más de un mes. El equipo es un desastre y además un polvorín.

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Después del castigo a Lisandro Martínez hace unos días por cargar contra la directiva, esta vez el sacrificado fue el capitán, Bruno Fernandes, que no jugó ni un minuto por criticar las tácticas de Carrick y su cuerpo técnico en la derrota en Italia.

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Sin el portugués, poco cambió en el United, que recibió otra goleada para el olvido. Pasada la media hora, a balón parado, Rayan adelantó al Bournemouth, y los dos goles siguientes fueron aún peores para la imagen de los 'Diablos Rojos'.

El 0-2 vino precedido de un resbalón de Leny Yoro, que permitió que Truffert le sirviera el gol a puerta vacía a Marcus Tavernier, mientras que el tercero, el que desembocó la espantada de la afición local, llegó después de una mala salida al corte de Senne Lammens. Evanilson le regateó y de nuevo sin oposición consolidó el tercer 0-3 del Bournemouth desde 2023. Es el resultado favorito de los 'Cherries' en este estadio y la goleada que puede marcar el destino de Carrick.

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Mucho tendrá que cambiar de idea la directiva para no despedir este lunes al técnico inglés, que se ha quedado sin crédito después de un inicio de temporada desastroso, con el equipo decimosexto, al borde del descenso, del que solo le separa un punto.

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La duda es ahora quién será el sustituto de Carrick y el que estará dispuesto a navegar una nave que desde 2013 no hace más que hundirse.

Tabla de posiciones de la Premier League

PosiciónClubPJDGPUNTOS
Champions League
1Man City8+1121
2Arsenal8+821
3Brighton8+1616
4Liverpool8+315
Europa League
5Chelsea8+213
6Brentford8+511
7Leeds ●8+311
8Newcastle8-211
9Aston Villa8-311
10Hull8+110
11Everton8-110
12Ipswich8-410
13Bournemouth8-19
14Tottenham8-29
15Fulham8-28
16Man Utd8-37
17Crystal Palace8-107
Descenso
18Forest8-46
19Coventry8-96
20Sunderland ●8-85
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