Getafe y Johan Mojica sufrieron una 'paliza'; derrota 4-0 con Athletic de Bilbao, en Liga de España

El Athletic Club, con goles de Alex Berenguer, Iñaki Williams, Aitor Paredes y Yuri Berchiche, ha derrotó al Getafe en San Mamés por un rotundo 4-0 que da aire al equipo rojiblanco después de cuatro jornadas sin ganar y deja tocado a un conjunto azulón que sigue sin puntuar como visitante.

El marcador premió a una versión notablemente mejorada del cuadro bilbaíno, en el que debutaron en el tramo final los canteranos Christian Imga y Txus Vizcay, y hurgó un poco más en la herida abierta en el equipo de José Bordalás después de la goleada europea encajada el jueves frente al Lugano (2-5).

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El partido comenzó con ritmo. Los locales, impulsados por un Nico Williams muy enchufado, acapararon la pelota y percutieron con intención sobre el entramado defensivo azulón, muy intenso en sus acciones como se esperaba después del varapalo europeo.

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A pesar de esa iniciativa local la primera llegada clara, a los cinco minutos, fue del Getafe en un remate desde la frontal de Terrats en buena posición que acabó en las manos de Unai Simón.



La insistencia de los de Terzic, sobre todo de Nico, encontró premio en el minuto 17 tras una falta sobre el extremo internacional en el lateral del área. Berenguer metió un balón envenenado que no tocaron ni Maroan ni la zaga azulona y acabó en el fondo de la portería de Soria.

Ni la lesión de Ruiz de Galarreta, sustituido justo después del 1-0, rebajó la presión de un Athletic superior que, tras llevarse un pequeño susto en un centro-chut de Mojica que sacó a córner Simón, dobló su ventaja en el 35 con el primer gol de la temporada de Iñaki Williams tras un buen pase de Berenguer sobre la carrera del capitán.

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El mayor de los Williams afinó esta vez para poner un 2-0 que recompensó a los de Terzic frente a un rival sin recursos para sacudirse la intensidad rojiblanca y que los buscó en la reanudación cuando Bordalás, obligado, movió piezas dando entrada a Andrés García y a Sazonov y adelantando a Gudelj.

Una intención que apenas le duró unos minutos al Getafe. El Athletic sujetó bien la salida briosa de los visitantes y ya sin agobios en el marcador bajó las revoluciones del partido sin perder el control del juego.

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En el minuto 65, el equipo madrileño desaprovechó su bala para meterse en el partido en una acción del uruguayo Satriano y, ya con Imga en el campo, Paredes apuntilló a los de Bordalás con un certero cabezazo a un córner botado por Berenguer, de nuevo clave, que acabó en el fondo de la portería de Soria.

La fiesta rojiblanca tuvo el broche con la entrada del debutante Vizcay y de Prados, que reapareció después su grave lesión de rodilla, y el gol de Yuri con un duro disparo desde la frontal en una falta indirecta puesta en juego por un omnipresente Berenguer que significó el 4-0 definitivo.