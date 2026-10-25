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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Jaminton Campaz en Rosario Central vs. Huracán, en la Liga de Argentina

Vea la asistencia de Jaminton Campaz en Rosario Central vs. Huracán, en la Liga de Argentina

El colombiano Jaminton Campaz lanzó un centro preciso al área y Emanuel Coronel anotó con un potente cabezazo. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Jaminton Campaz en Rosario Central vs. Huracán.
Jaminton Campaz en Rosario Central vs. Huracán.
Rosario Central.

Rosario Central superó 2-0 a Huracán y se clasificó a la siguiente fase de la Liga de Argentina. El colombiano Jaminton Campaz fue elegido como la figura del partido y en gran parte fue por su gran asistencia.

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A los 20 minutos, Campaz lanzó un centro con rosca y preciso que Emanuel Coronel finiquitó con un letal cabezazo.

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