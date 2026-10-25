Vea la asistencia de Jaminton Campaz en Rosario Central vs. Huracán, en la Liga de Argentina

Rosario Central superó 2-0 a Huracán y se clasificó a la siguiente fase de la Liga de Argentina. El colombiano Jaminton Campaz fue elegido como la figura del partido y en gran parte fue por su gran asistencia.
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A los 20 minutos, Campaz lanzó un centro con rosca y preciso que Emanuel Coronel finiquitó con un letal cabezazo.
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Vea la asistencia de Jaminon Campaz:
🤪 ¡¡EL FESTEJO LOCO DE ANGELITO!! Di María le dio "cariño" a Coronel, luego del gran cabezazo del lateral, para poner el 1-0 de Rosario Central ante Huracán y dejar al Canalla como ÚNICO LÍDER en la Tabla Anual del Fútbol Argentino. pic.twitter.com/wDDa0kWz6x— SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026
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