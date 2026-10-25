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Gol Caracol  / ¿Cuál es el premio para el ganador del Balón de Oro, recibe dinero por ser elegido?

¿Cuál es el premio para el ganador del Balón de Oro, recibe dinero por ser elegido?

En Gol Caracol le contamos cuáles son los beneficios económicos que percibe el ganador del Balón de Oro. Acá todos los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Trofeo para el premio del Balón de Oro.
Trofeo para el premio del Balón de Oro.
Foto: AFP.

El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, en una ceremonia que reconocerá al mejor futbolista de la temporada. Sin embargo, una de las preguntas que surge entre los aficionados es si el ganador recibe dinero por conquistar uno de los galardones individuales más prestigiosos del fútbol mundial.

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La respuesta es no. De acuerdo con información consultada por MARCA MX, el ganador del Balón de Oro no recibe un premio económico oficial junto con el reconocimiento. La organización entrega la emblemática estatuilla, cuyo valor se estima en aproximadamente 3.000 euros.

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Aunque no existe una recompensa monetaria directa por parte de los organizadores, levantar el trofeo puede representar importantes beneficios financieros para el futbolista elegido.

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¿Cuánto dinero puede ganar el ganador del Balón de Oro?

El prestigio del galardón puede traducirse en mejores condiciones comerciales y económicas. Según la información de MARCA MX, marcas deportivas como Nike, Adidas y Puma pueden contemplar bonificaciones en los contratos de sus deportistas por conseguir este reconocimiento.

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Estos incentivos, cuando están estipulados contractualmente, podrían representar pagos únicos de entre uno y cuatro millones de euros. También existe la posibilidad de renegociar acuerdos publicitarios, ampliar contratos y aumentar el atractivo comercial del jugador ante patrocinadores.

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No obstante, estas cantidades no son un premio garantizado para todos los ganadores: dependen de los acuerdos particulares que cada futbolista tenga con sus patrocinadores y representantes.

La ceremonia de 2026 tendrá un atractivo especial, pues el galardón celebra su 70.º aniversario. Entre los candidatos figuran el colombiano Luis Díaz, el argentino Lionel Messi, el francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal. La lista también incluye al vigente ganador, Ousmane Dembélé, y al ganador de 2024, Rodri.

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Lista de nominados al Balón de Oro masculino 2026

  1. Jude Bellingham
  2. Pau Cubarsí
  3. Marc Cucurella
  4. Ousmane Dembélé
  5. Luis Díaz
  6. Bruno Fernandes
  7. Gabriel
  8. Erling Haaland
  9. Achraf Hakimi
  10. Harry Kane
  11. Khvicha Kvaratskhelia
  12. Lamine Yamal
  13. Sadio Mané
  14. Marquinhos
  15. Lautaro Martínez
  16. Kylian Mbappé
  17. Nuno Mendes
  18. Lionel Messi
  19. João Neves
  20. Michael Olise
  21. Willian Pacho
  22. Julián Quiñones
  23. Declan Rice
  24. Rodri
  25. Fabián Ruiz
  26. William Saliba
  27. Ferran Torres
  28. Dayot Upamecano
  29. Vinícius Júnior
  30. Vitinha
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