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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Caos y amago de bronca en camino de jugadores del Pereira al camerino de Palogrande

Caos y amago de bronca en camino de jugadores del Pereira al camerino de Palogrande

El clásico cafetero no terminó de la mejor manera en Manizales por cuenta de un ambiente caldeado por agresiones según señaló Alexis Márquezz, entrenador del Deportivo Pereira.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Alexis Márquez, DT del Pereira, denunció agresiones contra sus jugadores.
Alexis Márquez, DT del Pereira, denunció agresiones contra sus jugadores.
Dimayor - Archivo.

La jornada sabatina del fútbol profesional colombiano culminó con un empate entre Once Caldas y Deportivo Pereira, por marcador de 1 a 1, en lo que fue una nueva edición del clásico cafetero. Más allá de lo ocurrido en la cancha, sobresalió una denuncia realizada desde el conjunto 'matecaña'. Alexis Márquez, su entrenador, comentó que alguno de sus jugadores fueron víctimas de agresiones por parte del personal de logística del 'blanco blanco'.

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"Yo quiero iniciar con algo que pasó al final del partido en el túnel. Alguien de logística del Once Caldas buscó a Walter Pacheco y si no es porque él atraviesa una valla, tres personas de logística le hubieran pegado. A Aguilar le alcanzaron a pegar dentro del túnel dos botellazos. Y la gente tiene que saber y se lo dije al Comisario de la DIMAYOR porque eso no puede pasar. Sucede aquí y todo lo malo lo copian, entonces lo van a copiar los demás y va a pasar en otros estadios y queremos fútbol en paz y los mismos que nos tienen que cuidar son los que nos van a pegar. Increíble lo que pasó hoy acá, afortunadamente no pasó mayores y esperamos que el responsable o lo responsables tengan una sanción por parte de DIMAYOR y el club", dijo en rueda de prensa sobre lo que la gente no vio tan pronto terminó el juego.

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Horas más tardes, el periodista Sebastián Parra compartió en redes sociales un video en el cual se evidencia parte de lo narrado por Márquez. En las imágenes se observa a los jugadores Danilo Ortiz y Santiago Aguilar teniendo una rencilla con una grupo de personas del equipo manizaleño.

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Durante el juego, los ánimos estuvieron tranquilos hasta el agónico golazo de Yúber Quiñones, puesto que la celebración del Pereira no caló nada bien en Once Caldas y tuvieron un primer encontronazo que en ese punto no fue de mayor consideración.

Por lo pronto, solo queda esperar, si tal como lo dijo Márquez, la Dimayor toma cartas en el asunto a través de su Comité Disciplinario.

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