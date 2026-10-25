Betis, con Nelson Deossa y sin 'Cucho' Hernández, empató 0-0 con Celta de Vigo, en España

Celta y Betis empataron sin goles en Balaídos, en un partido en el que los celestes, agotados en el segundo tiempo, dejaron de dominar pero aguantar el resultado inicial con un notable ejercicio defensivo que casi tira por la borda en el minuto 92 el irlandés Troy Parrott, al que su remate se le fue demasiado desviado.

El Celta se siente cómodo ante rivales como el Betis, que le permiten jugar. En los primeros 20 minutos sometió al equipo bético, al que sostuvo Álvaro Valles con sus paradas. El equipo de Claudio Giráldez, el que menos disparos a puerta llevaba de la Liga, probó hasta en seis ocasiones al guardameta sevillano, decisivo ante Hugo González y Pablo Durán.

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Al Betis le costaba lanzar a sus delanteros. Pellegrini dio descanso al irlandés Troy Parrot para situar como nueve al colombiano Nelson Deossa, que había brillado, con gol y asistencia, en esa demarcación contra el Arsenal en la pretemporada.

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El cafetero, no obstante, apenas entró en juego. Tampoco Isco y Abde, que, eso sí, casi marca en la única que generó en todo el primer tiempo, justo cuando el Celta estaba en inferioridad por la lesión de Javi Galán. Lo evitó Radu, que se llevó otro gran susto tras el saque de esquina: el cabezazo en el primer palo de Natan no lo finalizó por poco Diego Llorente.



El Betis había asustado menos de lo esperado en los primeros 45 minutos, pero diez minutos del segundo tiempo fueron suficientes para mostrar que no necesita mucho para generar peligro. En el minuto 52, en una jugada que nace tras una recuperación de Diego Llorente en campo propio, Nelson Deossa estrelló su potente disparo en el larguero. Poco después, Antony probó al meta celeste.

Giráldez detectó que su equipo estaba perdiendo el control del juego y refrescó su ataque con la entrada de Jutglà y Williot Swedberg. Poco después lo hizo Pellegrini, que metió a Parrott y Fornals. Su equipo ya se había adueñado del balón, pero sin generar grandes ocasiones porque el bloque bajo del Celta era infranqueable.

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El Celta, sin gasolina, pareció dar por bueno el punto, y en los últimos minutos se limitó a defender el resultado ante el empuje, sin éxito, del Betis. Pese a ello, en el minuto 86 lanzó un rápido contraataque que casi culmina Aspas. En el descuento, ambos pudieron marcar: Parrott remató demasiado cruzado en el 92 y luego Aspas no consiguió culminar otra transición.