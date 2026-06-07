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Bus del Junior fue vandalizado, en su llegada a Medellín; lluvia de huevos, piedras y más

El cuadro barranquillero sufrió un ataque en su llegada a Medellín, a pocas horas de enfrentar a Atlético Nacional, por la gran final de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 7 de jun, 2026
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Bus del Junior en su llegada a Medellín, previo a la final de Liga.
Bus del Junior en su llegada a Medellín, previo a la final de Liga.
Foto: El Heraldo.

Reveladoras informaciones llegan desde territorio antioqueño, a horas de que se dispute la gran final de la Liga BetPlay I-2026. Y es que, en su llegada a Medellín, el Junior de Barranquilla sufrió un ataque al bus por parte de algunos hinchas 'verdolagas'.

Según informaron en 'El Heraldo', todo sucedió a los minutos posteriores de haber aterrizado a la ciudad paisa, cuando los jugadores del cuadro barranquillero ya se encontraban dentro del autobus que los iba a llevar hasta el hotel de concentración.

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“Lamentable. Repudiable. Hinchas del Atlético Nacional bombardearon con huevos, botellas y piedras el bus en el que los integrantes de Junior se desplazaban del aeropuerto de Rionegro hacia el sitio de concentración en Medellín, este domingo después de las 6:30 p.m.”, informó el medio barranquillero en su página web, revelando importantes detalles de lo sucedido en las últimas horas, previo a la gran final del fútbol colombiano.

“El irracional acto se presentó en la rotonda, después de la salida del equipo del aeropuerto. Los rojiblancos se encontraban charlando entre sí y conectados en sus celulares cuando repentinamente comenzó el ataque contra los ventanales y el panorámico del automotor”, agregó el portal deportivo, que se refirió a los detalles y el lugar en el que se habrían presentados los hechos.

¿Cómo están los jugadores y cuerpo técnico del Junior?

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Según se pudo conocer, al parecer solo fue el susto de lo sucedido, pues ningún integrante del cuadro barranquillero se vio en peligro por los ataques a las afueras del bus ‘tiburón’.

“Afortunadamente no pasó nada grave. Tiraron piedras, botellas, huevos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Está todo bien, no hay lesionados. Tenemos escolta policial”, contó un miembro de la delegación del conjunto ‘currambero’, al medio deportivo, anteriormente mencionado, dando amplitud a la noticia que se ha vuelto tendencia en las últimas horas.

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Cabe destacar que el cuadro juniorista enfrentará a Atlético Nacional, este lunes 8 de junio, a las cinco de la tarde. Esto, por el compromiso correspondiente a la final de vuelta, en la Liga BetPlay I-2026.

El duelo de ida terminó con un 3-0 a favor del 'tiburón', que goleó en el estadio Romelio Martínez. No obstante, pese a la importante ventaja, el equipo barranquillero no tiene nada asegurado y todavía faltan 90 minutos para finiquitar todo lo bueno hecho durante este primer semestre, en el fútbol colombiano.

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