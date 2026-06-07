Diego Arias: "Ojalá podamos latir al mismo ritmo con la gente; soñamos con la remontada"

Atlético Nacional se aferra al milagro, algo que conoce y ha vivido a lo largo de su historia. Y es que, para alcanzar las gestas y títulos que tiene, ha tenido que sobreponerse a adversidades. Por eso, lo que está viviendo en la final de la Liga BetPlay II-2026 no es nuevo. Y es que perdió 3-0 en la ida contra Junior y va por la remontada, este lunes 8 de junio, en el estadio Atanasio Girardot. Al respecto, quien habló en rueda de prensa fue el director técnico, Diego Arias.

¿Cómo maneja la presión previa?

"Todas las personas que trabajamos en Nacional y amamos este club, nos sentimos orgullosos y privilegiados de estar en una final, representando a los miles de hinchas. No sé si la palabra es presión porque es un privilegio. Los jugadores han preparado sus mentes y corazones para remontar el partido y celebrarlo con la gente".

¿Qué tanto los motiva la atmósfera que se vive en la ciudad?

"Para mí ha sido especial esta semana. Teníamos toda la intención de obtener un resultado positivo en la ida, pero no se dio y ya nos paramos. La reacción de la gente es motivo de orgullo. Juntos somos más fuertes y en medio de la adversidad se ha notado. Ojalá que podamos celebrar".

¿Qué debe hacer Nacional para incomodar a Junior?

"La determinación y convicción de que podemos hacerlo".



¿Cuáles fueron las falencias que tuvieron en la ida?

"Cuando recibimos el primer gol, se dio un partido más cómodo para ellos y nosotros con la intención de irlo a empatar. Eso cambió todo. Lo más importante es que, desde el minuto uno, busquemos el arco contrario. Ese tipo de partidos nos va a alimentar, de la mano del apoyo de la gente en el estadio".

Diego Arias, técnico encargado de Atlético Nacional - Foto: Nacional Oficial

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¿Cómo vive esta segunda final como entrenador?

"Con agradecimiento. Es un placer compartir con seres humanos que quieren tanto a este club y son humildes y trabajadoras. Estamos orgullosos y con un profundo amor. Me siento feliz".

¿Qué aspectos lo tranquilizan y cuáles lo preocupan?

"Cada partido es diferente. En Barranquilla, no se dio nada en el primer tiempo y lo asumimos. Va a ser un partido especial, con nuestra gente y estadio. Desde el minuto uno, vamos a imponer condiciones".

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¿Se vale soñar con la remontada?

"Lo hemos soñado, desde que se terminó el partido de ida, analizando cada detalle. Los jugadores están en una disposición de apertura y llegar bien para sacar la mejor versión. Esperamos hacer un partido redondo. Ojalá podamos latir al mismo ritmo con la gente".