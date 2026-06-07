Alfredo Arias, sin margen de error para la final de vuelta; "este juego solo premia al primero"

A horas de que ruede la pelota en el estadio Atanasio Girardot; Alfredo Arias atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa, con la mira puesta en lo que será la gran final de vuelta en la Liga BetPlay.

Y es que, a pesar de tener la ventaja parcial de 3-0 a su favor, para el estratega ‘tiburón’ todavía no hay nada ganado y será importante hacer un buen partido frente a los ‘verdolagas’: “Es una final y siempre se juega todo el trabajo de un semestre. Más que presión tenemos una responsabilidad. Representamos una ciudad, una región, gente de a pie, de bicicleta, en moto, que nos acompañaron hasta el aeropuerto”.

“Hay gente que tiene mucha ilusión, esperanza. Nuestra presión es dejar todo en la cancha. Queremos que el partido sea así. Nos ha tocado ir a jugar en todos los alrededores de la región y en todo lado hay hinchas y ojalá podamos retribuirles. Desde el primer partido de este semestre dijimos que nuestro objetivo era este: el mensaje a la afición es de agradecimiento, que nos han apoyado en todas las canchas. El mensaje es que traten de descansar en la noche, que confíen en sus jugadores, tienen un equipo valiente de jugadores, grupo de personas que han estado, se han levantado y han ido con más fuerza. Confío en que los jugadores”, agregó el entrenador uruguayo, en rueda de prensa.

Alfredo Arias, técnico del Junior - Foto: Junior Oficial

¿Cuál es el mensaje que le da al grupo, previo a la final?



“Este juego solo premia al primero. En otros deportes el podio se comparte entre tres, la mesa del ganador se hace más llevadero no lograr un título. La crueldad es una de las características para hacer todo bien”.

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¿Qué sensaciones le quedan de este Junior?

“La sensación mía es de satisfacción, pero sabiendo que tenemos una responsabilidad de hacer las cosas bien, porque nos enfrentamos a un buen rival. Es un equipo que fue primero todo el semestre, muy bien dirigido por un técnico joven, con una plantilla buena, eso nos hace más grande la responsabilidad y estamos listos para asumirlo”.

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¿Cómo vive una nueva final de Liga en el fútbol colombiano?

“Yo lo vivo con alegría. Agradecimiento a todos los jugadores que me han permitido tener trabajo y a las personas que confiaron ahora en Junior y lógicamente a los jugadores que lograron el campeonato pasado y ahora están en una final. Vivo totalmente agradecido”.

“Uno sueña con estas cosas alguna vez, hay gente que lo sueña y lo merece pero no lo puede lograr. Hay gente que ha querido ser bicampeón y ojalá podamos concretar en cancha sabiendo y aclarando nuestro respeto por el rival”.

Alfredo Arias en Junior de Barranquilla X @JuniorClubSA

¿Qué esperan de Nacional para la final de vuelta?

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“Sería un análisis cerrado si pienso que los rivales se miden por la historia. Nacional fue el primero, lo enfrentamos con su estado a favor. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho de visitante. Vamos a intentar ganar. Vamos a tener más deseo de ganar que miedo a perder. El resultado facilita el análisis de decir que el que pierde hace todo mal. Hemos tratado de corregirla. Tenemos defectos que no podemos corregir. sabemos que vamos a volver a cometer errores. No consideramos que sea un partido de tres goles, sino de hacer un gol”.