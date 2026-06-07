Edwin Cardona: "Como hincha de Nacional, no me ahorraré nada; la mentalidad es remontar"

Atlético Nacional sabe que en el fútbol no hay nada escrito y a ello se aferra para coronarse campeón de la Liga BetPlay I-2026. Y es que necesita dar vuelta a un 3-0 en contra, sufrido en la ida frente a Junior de Barranquilla. Justamente, el partido de vuelta está programado para este lunes 8 de junio, a las 5:00 p.m., en el estadio Atanasio Girardot, y sobre lo vivido en estos días y lo que se avecina, habló Edwin Cardona, mediocampista y referente del 'verdolaga'.

¿Qué análisis hace de Junior?

"Tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo y contrarrestar lo de ellos. Tienen jugadores rápidos por las bandas. Estamos en desventaja, pero esperamos que podamos hacer nuestro juego y firmar un partido redondo".

¿Cómo ha vivido estos momentos previos?

"Lo más motivante es que estamos en la final. Desde que se terminó el partido de ida, sabiendo que no hicimos un buen juego, la mentalidad es remontar. Se sabe que no es fácil, pero desde que se tenga fe, aliento y ganas, se puede lograr. Nada está escrito. Agradezco a la gente que siempre ha confiado por todo el cariño y amor. Como representantes de la hinchada, tenemos que darlo todo. Queremos darles alegrías. Uno juega, es hincha y no me ahorraré nada".

¿De qué manera transmitir la experiencia a los más jóvenes?

"Disfrutar una final con el club, del cual uno es hincha, como pasa con los de las inferiores, es único. Tienen que mostrar hambre de gloria, disputar esto con la camiseta de Nacional queda para siempre. Espero ayudar a mi equipo a remontar y para ello se dará el máximo".



Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, en medio del clásico contra Medellín Getty Images

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¿Qué mensaje le deja al hincha?

"Estamos en la misma línea, con fe y confiar. Tenemos que trasladar todo al juego. Agradezco a la gente porque nos hicieron sentir bien y especial. Cuando se ve eso, en medio de la adversidad, le hacen bien al ser humano, no solo al futbolista. Motiva mucho".

¿Se vale soñar con la remontada?

"Tenemos que darlo todo en la cancha. El pasado quedó atrás. Tenemos que estar optimistas y sé que va a ser una linda tarde. Estamos seguros de que vamos a entregarlo todo".