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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de España, tras Betis 2-5 Barcelona

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de España, tras Betis 2-5 Barcelona

El Barcelona sumó este sábado una nueva victoria en el certamen 'ibérico', esta vez frente al Betis de 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa. Los de Hansi Flick están imparables.

Por: AFP
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Barcelona le ganó al Betis por la Liga de España.
Barcelona le ganó al Betis por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

A tres días de la visita contra el París Saint-Germain y a una semana del Clásico frente al Real Madrid, el Barcelona sufrió pero terminó doblegando al Betis (5-2) este sábado en Sevilla con un golazo inicial del imparable Lamine Yamal.

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Los 'azulgranas' firmaron su novena victoria en igual número de jornadas de la liga española, once triunfos en total para un equipo que solo ha sabido vencer en este primer tramo de la temporada.

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En los albores de una semana decisiva, el vigente bicampeón de España salió vencedor de una bonita batalla en el estadio de La Cartuja gracias a una nueva joya de Lamine Yamal (10').

Lamine Yamal, figura del FC Barcelona
Lamine Yamal, figura del FC Barcelona
AFP

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El prodigio español además fue el autor de la asistencia decisiva en la segunda parte para el brasileño Gabriel Jesus (52'). Rodri (41'), con dos cabezazos, Eric García (63') y Dani Olmo (81') sellaron la cuenta para el líder.

El Betis (3º, 19 puntos) igualó el marcador en dos ocasiones por medio del argentino Valentín Gómez (27', 1-1) y el exazulgrana Abde Ezzalzouli (53', 3-2), antes de terminar el encuentro con diez debido a que el uruguayo Facundo Bernal fue expulsado por un cabezazo tras una discusión con Yamal (54').

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El argentino Giovani Lo Celso creyó haber empatado al final de la primera parte con una bonita media volea, pero su gol fue anulado por una mano del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández en el origen de la acción (43').

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El Barça (1º, 27 puntos) llegará el martes al Parque de los Príncipes como el único equipo de Europa que ha ganado sus once primeros partidos en todas las competiciones.

Además, cuenta provisionalmente con nueve unidades de ventaja sobre el Real Madrid (4º, 18 puntos), que recibe el domingo al Sevilla FC (5º, 14 puntos).

Barcelona se impuso al Betis en La Cartuja.
Barcelona se impuso al Betis en La Cartuja.
Foto: AFP

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Es la primera vez en su historia que los 'azulgranas' ganan sus nueve primeros partidos de Liga.

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de España 2026/2027, tras Betis 2-5 Barcelona:

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Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts.
1Barcelona9900399+3027
2Atlético de Madrid9711198+1122
3Real Betis96121614+219
4Real Madrid8602198+1118
5Sevilla84221312+114
6Real Sociedad84131215-313
7Deportivo Alavés8323128+411
8Real Club Deportivo de A Coruña92521312+111
9Athletic Club622276+18
10Villarreal9234131309
11Celta de Vigo815286+28
12RCD Espanyol92251112-18
13Rayo Vallecano72231116-58
14Getafe8224410-68
15Racing Club de Santander82241323-108
16Osasuna8224818-108
17Levante81431216-47
18Elche91441117-67
19Valencia8115615-95
20Málaga8044413-94
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