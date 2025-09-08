Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Así será el repechaje para el Mundial: ahora tiene varias fechas; atención, Venezuela

Así será el repechaje para el Mundial: ahora tiene varias fechas; atención, Venezuela

Con el aumento de cupos, el sistema de la repesca cambió para la Copa del Mundo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

Selección Venezuela, atenta a nuevo formato del repechaje para el Mundial.jpg
Venezuela, máxima candidata para ir a la repesca.
Foto: FVF.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 12:07 p. m.