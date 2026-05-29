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Gol Caracol  / La FIFA sorprende a los hinchas; puso a la venta un nuevo lote de boletas para el Mundial 2026

La FIFA sorprende a los hinchas; puso a la venta un nuevo lote de boletas para el Mundial 2026

El máximo ente del fútbol mundial había adelantado en abril que seguirían ofreciendo entradas para el Mundial 2026, que arranca el próximo 11 de junio.

Por: AFP
Actualizado: 29 de may, 2026
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Hinchas de la Selección Colombia en el juego de preparación al Mundial 2026 frente a Francia.
Hinchas de la Selección Colombia en el juego de preparación al Mundial 2026 frente a Francia.
Getty Imágenes

A dos semanas de la inauguración, la FIFA puso a la venta este jueves un nuevo contingente de boletas para los 104 partidos del Mundial 2026 de en Estados Unidos, Méxcio y Canadá.

La FIFA había adelantado en abril que se seguirían ofreciendo entradas para el torneo, que arranca el 11 de junio, de una forma regular hasta la final, el 19 de julio.

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"Las entradas están disponibles según el orden de llegada, mientras haya existencias", explicó el organismo en la cuenta de 'X' de la Copa del Mundo, y precisó que la venta arrancaba a las 21H00 GMT en la web oficial del máximo ente del fútbol mundial.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
AFP

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Según Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se han vendido más de cinco millones de boletos de los aproximadamente siete millones puestos a la venta.

De esta forma, se habría superado ya el récord de 3,5 millones de entradas vendidas para un Mundial, registrado en la edición de 1994, la primera que organizó Estados Unidos.

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El gigante norteamericano es ahora sede de 78 de los 104 partidos del Mundial 2026, coorganizado con sus vecinos México y Canadá.

El sistema de venta de entradas ha sido un enorme motivo de tensión alrededor de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones, pero no únicamente por sus exorbitantes precios.

El miércoles, las fiscalías de los estados de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron la apertura de una investigación a raíz de reportes de que a algunos aficionados que compraron entradas se les acabaron asignando localidades de una categoría inferior a la que habían elegido inicialmente.

En abril, la FIFA señaló que los planos de los estadios presentados en el momento de la compra, y modificados posteriormente, eran "orientativos".

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Giani Infantino ha defendido también que los precios se ajustan a los del mercado del entretenimiento en Estados Unidos y a la demanda de un torneo de esta magnitud.

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