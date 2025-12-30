Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Atentos a cambios en regla del fuera de juego; FIFA y Gianni Infantino dan pistas de modificaciones

Atentos a cambios en regla del fuera de juego; FIFA y Gianni Infantino dan pistas de modificaciones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, decidió dar algunas luces de las reformas que tendría el fuera de lugar en el fútbol mundial, explicando que buscan que "esté por delante".

Por: AFP
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Fuera de lugar Premier League
Fuera de lugar Premier League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad