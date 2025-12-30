Atentos a cambios en regla del fuera de juego; FIFA y Gianni Infantino dan pistas de modificaciones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó entrever una evolución de la regla del fuera de juego, defendida por el francés Arséne Wenger con el objetivo de hacer el juego "más atractivo", durante la World Sports Summit de Dubái.

"Seguimos mirando cómo pueden evolucionar las reglas para hacer el juego más ofensivo, más atractivo", explicó el dirigente de la instancia mundial del fútbol, precisando que "las interrupciones del juego deben ser reducidas al mínimo".

"Miramos la regla del fuera de juego, que ha evolucionado a lo largo de los años, y que requiere actualmente que el delantero esté por delante del [último] defensor o sobre la misma línea", declaró Infantino.

"Quizá en el futuro", el jugador deberá estar "completamente por delante para que sea fuera de juego", añadió. Dicho de otro modo, no habría fuera de juego por una pierna o un brazo por delante del último defensor.



Esta evolución, favorable a los delanteros, cuenta con el apoyo del antiguo entrenador del Arsenal Arsène Wenger, actual director de desarrollo del fútbol en la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026 Foto: AFP

Ese proyecto, que ya ha sido probado en torneos para jóvenes, deberá ser aprobado por la Ifab, la instancia garante de las reglas del juego, cuya reunión anual está prevista el 20 de enero en Londres, y después deberá ser validado por la FIFA.

Aunque parece poco probable que la nueva regla se aplique en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, el periódico deportivo español AS apunta a una entrada en vigor a partir de la próxima temporada.