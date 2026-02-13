Jhon Arias no recibió la mejor bienvenida del técnico de Palmeiras; "no se juega por nombre"

Jhon Arias llegó a Palmeiras con la ilusión de retomar su alto nivel, el mismo que mostró en Fluminense y que le permitió vestir la camiseta de la Selección Colombia, brillar en el Mundial de Clubes y cumplir el sueño de jugar en Europa, tras fichar por el Wolverhampton. Sin embargo, las palabras de su nuevo entrenador no fueron las mejores.

"A hoy, está difícil que entre en el equipo. No le doy la camiseta a nadie, aquí no se juega solo por el nombre que está atrás, sino por el rendimiento y lo que hagan en los entrenamientos. Estoy contento con el fichaje que trajo la presidenta. Nos va a ayudar, pero será difícil que juegue de inmediato", afirmó de entrada, Abel Ferreira sobre el colombiano.

Y es que además de dar a entender que fue un fichaje de los directivos y no que él haya pedido, dejó claro que Jhon Arias no jugará de inmediato. "Quiero verlo en el campo y ahí ya veré si es un refuerzo o no, hasta que se de ese momento, jugaremos con lo que ya tenemos aquí y hemos construido", sentenció el estratega brasileño, que ha generado polémica.

Jhon Arias, en un partido de la Selección Colombia, en Barranquilla, por Eliminatorias Sudamericanas AFP

Sin embargo, el propio futbolista colombiano se encargó de contradecirlo en medio de su presentación, la cual se llevó a cabo este viernes 13 de febrero. "Conversé varias veces con Abel en medio de la negociación y me explicó dónde podría contribuir, soy un jugador que puedo actuar en varias posiciones y seré un jugador más para así ayudar", afirmó.



"Estoy a total disposición y Abel sabrá cuándo es el momento apropiado para que sume mis primeros minutos con el equipo. Él será quien determine cuándo debutaré con Palmeiras, pero estoy ansioso de estar en el campo, ayudar y demostrar en qué puedo ayudar, como lo he hecho a lo largo de mi carrera en cada uno de los clubes", sentenció Jhon Arias.