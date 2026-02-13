Jhon Arias envió un claro mensaje a Néstor Lorenzo, en su presentación en Palmeiras

Jhon Arias tiene claros sus objetivos en el 2026. A pesar de que estaba cumpliendo su sueño de jugar en Europa, con Wolverhampton, de la Premier League, las cosas no salieron como esperaba. Razón por la que decidió volver a Sudamérica, específicamente a Brasil, pero no a Fluminense, ya que su nueva casa será Palmeiras.

"Infelizmente, fue una temporada mala colectivamente hablando y cuando se vive algo así es casi que imposible tener un buen desempeño individual, pero también tengo parte de responsabilidad por ese mal momento del club, no puedo mentir en eso. El ambiente no fue el ideal, pero mi experiencia fue buena", contó de entrada.

Y es que, en medio de su presentación como nuevo jugador del 'verdao', explicó por qué no regresó a 'Flu' y la razón principal por la que eligió a Palmeiras. "A Fluminense le tengo muchísimo respeto y cariño. Allá, tengo una historia grande, pero deben saber que el fútbol es muy dinámico", complementó el futbolista 'cafetero'.

Jhon Arias, jugador colombiano, se fue de Wolverhampton para fichar con Palmeiras, en 2026 AFP

"Palmeiras me abrió la posibilidad dentro de mi realidad y me ofreció lo que necesitaba. Vivo un momento clave e importante, con objetivos a corto y mediano plazo. Quiero ser campeón, recuperar mi nivel, sumar minutos y así estar en el Mundial. Palmeiras me da esa garantía", añadió el nacido en Quibdó, Chicó, de 28 años.



Jhon Arias fue pieza clave en la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, 2026. Además de haber sido habitual convocado por el entrenador, Néstor Lorenzo, respondía dentro de la cancha. Prueba de ello es que firmó dos asistencias, una contra Venezuela y otra frente a Paraguay.