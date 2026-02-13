Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias envió un claro mensaje a Néstor Lorenzo, en su presentación en Palmeiras

Jhon Arias envió un claro mensaje a Néstor Lorenzo, en su presentación en Palmeiras

Atrás quedó el capítulo de Wolverhampton para Jhon Arias, quien, ahora, está enfocado en el 'verdao' y, de paso, aprovechó para hablar de la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de feb, 2026
Comparta en:
Jhon Arias, en un partido de la Selección Colombia, en Barranquilla, por Eliminatorias Sudamericanas
Jhon Arias, en un partido de la Selección Colombia, en Barranquilla, por Eliminatorias Sudamericanas
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad