Atentos en Santa Fe; campeón del mundo que juega en River Plate se lesionó, y es baja confirmada

Con el paréntesis de River Plate Independiente Santa Fe, que apenas abrirán su llave tras el aplazamiento de sus partidos, los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 entran esta semana en revanchas decisivas de todos los calibres. En la 'banda cruzada' no hay buenas noticias con una de sus figuras y que es campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

La serie entre el 'millonario' y los 'cardenales' se pospuso luego del terremoto que sacudió Colombia la semana pasada y que deja casi 300 muertos, por lo que ambos inaugurarán la llave el miércoles en Bogotá con realidades actualizadas.

Gonzalo Montiel no jugará contra Santa Fe

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River Plate llega con mejor impulso que el de hace una semana, pues el domingo venció 2-0 a Argentinos Juniors y cortó una racha de seis derrotas consecutivas en torneos locales, la peor de su historia. Adicional, a eso, en 'TyC Sports' informaron este lunes que a pesar del triunfo "quedó el sabor amargo de la lesión de Gonzalo Montiel, autor del primer gol y el único lateral derecho disponible en la lista de la Copa Sudamericana".



Con más detalles, aseguraron que el experimentado jugador "sufrió una distensión en el aductor izquierdo y no podrá jugar la ida de los octavos de final ante Independiente Santa Fe", por lo que al DT, el 'Chacho' Coudet le tocará improvisar con alguien en dicha posición.

Gonzalo Montiel, jugador de River Plate. X de @RiverPlate

"No es tan fácil salir de una racha negativa, hay presiones, nerviosismo. Nosotros tenemos que trabajar y salir a ganar cada partido, y a jugar cada vez mejor", dijo el domingo el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet.

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Pero el equipo bogotano, pese a que da tumbos en mitad de la tabla de la liga local, ha mostrado carácter en la Copa y podría ser el verdugo del Chacho, resistido por los hinchas riverplatenses y cuya gestión difícilmente soportaría una eliminación en esta instancia.

"Que River haya perdido cinco o seis partidos seguidos no quiere decir que se nos va a hacer fácil. Es River Plate, hermano... uno de los equipos más grandes del mundo", dijo el veterano Hugo Rodallega, delantero estrella y capitán del albirrojo.

"Lo vamos a enfrentar mano a mano, pero no lo vamos a ganar fácil. Lo vamos a ganar con huevitos", vaticinó el atacante de 41 años, que quiere comandar al León hacia los cuartos.

En esa instancia esperará el ganador del cruce entre Olimpia y Vasco da Gama, que se resolverá el jueves en Asunción (22H00 GMT) después del 0-0 de la ida en Rio de Janeiro.