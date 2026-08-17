Estalló Neymar con rival que no le dio la mano; "nadie sabía su nombre, es irrespetuoso"

Una de las imágenes que dejó la jornada del fin de semana del Brasileiaro fue en la que Thiago Mendes, jugador del Vasco da Gama, le negó el saludo a Neymar en la previa del partido contra Santos, del domingo anterior.

Dicho momento no pasó desapercibido y se hizo viral entre los internautas en las redes sociales, y es que Mendes le hizo un gran desplante a la figura del 'peixe', que por supuesto, no se quedó callado. Estalló y le dijo de todo.

"Para ser honesto, no me importa mucho ese tipo. Para mí es un don nadie. En 2020, me rompió el tobillo, lo cual creo que hizo a propósito. Y no me lo tomé a la ligera. Tuvimos una pequeña pelea en nuestro último partido entre nosotros, lo cual creo que es normal en un partido de fútbol", dijo 'Ney' en declaraciones a la prensa.

Neymar, figura y capitán del Santos. Foto: AFP

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Pero ahí no paró el descargo de Neymar frente al accionar del futbolista del 'gigante de la colina'. "Ni siquiera estaba pensando mucho en él en el partido de hoy (domingo) porque no me importa, y él se negó a darme la mano, lo cual veo como muy irrespetuoso".



Por último, el exjugador del Barcelona y del PSG dejó palabras sobre la victoria del Santos 0-3 sobre Vasco da Gama y que le permitió a su equipo tomar un aire con respecto al tema del descenso. También le dejó otro recado a Thiago Mendes.

Neymar Jr. brutally blasts Thiago Mendes after he snubbed his handshake in yesterday’s game and also revealed why Thiago snubbed him.



🗣️ Neymar: “To be honest, I don’t care too much about that dude. He’s a nobody to me. In 2020, he broke my ankle, which I think he did… pic.twitter.com/PWuHEDGdzx — SIR1⭐️ (@sa10nee) August 17, 2026

"Bueno, lo más importante es que aún así ganamos contra ellos hoy, y él puede seguir llorando. Todos conocen a Neymar Jr., pero nadie ni siquiera sabía el nombre de Thiago Mendes hasta hoy", añadió Neymar.

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Acá el momento en que Thiago Mendes le negó el saludo a Neymar:

Thiago Mendes ignorou Neymar na hora do cumprimento das equipes. pic.twitter.com/VievPWriQl — njdeprê - marlon (@njdmarlon) August 16, 2026

¿Cómo le fue al Santos en su visita a Vasco da Gama?

El Santos de Neymar goleó por 0-3 al Vasco da Gama este domingo en Río de Janeiro y abandonó la zona de descenso a la segunda división, en la que continúa el conjunto carioca.

El club de Pelé anotó los tres goles en poco más de diez minutos de la segunda mitad. Gabriel Barbosa 'Gabigol', Willian Arão y Luan Peres silenciaron el estadio São Januário, con la colaboración de Neymar y del portero cruzmaltino Léo Jardim, que acabó abucheado por su afición.