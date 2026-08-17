Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Estalló Neymar con rival que no le dio la mano; "nadie sabía su nombre, es irrespetuoso"

Estalló Neymar con rival que no le dio la mano; "nadie sabía su nombre, es irrespetuoso"

Antes del Vasco da Gama vs. Santos por el Brasileirao, un jugador del 'gigante de la colina' le hizo un desplante a Neymar. El 'crack' del 'peixe' no se quedó callado.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 17 de ago, 2026
Comparta en:
Neymar, figura y capitán del Santos.
Neymar, figura y capitán del Santos.
Foto: AFP

Una de las imágenes que dejó la jornada del fin de semana del Brasileiaro fue en la que Thiago Mendes, jugador del Vasco da Gama, le negó el saludo a Neymar en la previa del partido contra Santos, del domingo anterior.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Dicho momento no pasó desapercibido y se hizo viral entre los internautas en las redes sociales, y es que Mendes le hizo un gran desplante a la figura del 'peixe', que por supuesto, no se quedó callado. Estalló y le dijo de todo.

Últimas noticias

Rodri es pretendido por el Barcelona.
Gol Caracol

Rodri, fichaje estelar del Barcelona; advertencia al Real Madrid y Europa, tras cumplir "un sueño"

Dibu Martínez, guardametas de la Selección de Argentina
Gol Caracol

Sin brillar y sin respuestas; el futuro del 'Dibu' Martínez vuelve a estar en el aire

"Para ser honesto, no me importa mucho ese tipo. Para mí es un don nadie. En 2020, me rompió el tobillo, lo cual creo que hizo a propósito. Y no me lo tomé a la ligera. Tuvimos una pequeña pelea en nuestro último partido entre nosotros, lo cual creo que es normal en un partido de fútbol", dijo 'Ney' en declaraciones a la prensa.

Neymar, figura y capitán del Santos.
Neymar, figura y capitán del Santos.
Foto: AFP

Publicidad

Pero ahí no paró el descargo de Neymar frente al accionar del futbolista del 'gigante de la colina'. "Ni siquiera estaba pensando mucho en él en el partido de hoy (domingo) porque no me importa, y él se negó a darme la mano, lo cual veo como muy irrespetuoso".

Por último, el exjugador del Barcelona y del PSG dejó palabras sobre la victoria del Santos 0-3 sobre Vasco da Gama y que le permitió a su equipo tomar un aire con respecto al tema del descenso. También le dejó otro recado a Thiago Mendes.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Bueno, lo más importante es que aún así ganamos contra ellos hoy, y él puede seguir llorando. Todos conocen a Neymar Jr., pero nadie ni siquiera sabía el nombre de Thiago Mendes hasta hoy", añadió Neymar.

Publicidad

Acá el momento en que Thiago Mendes le negó el saludo a Neymar:

¿Cómo le fue al Santos en su visita a Vasco da Gama?

El Santos de Neymar goleó por 0-3 al Vasco da Gama este domingo en Río de Janeiro y abandonó la zona de descenso a la segunda división, en la que continúa el conjunto carioca.

El club de Pelé anotó los tres goles en poco más de diez minutos de la segunda mitad. Gabriel Barbosa 'Gabigol', Willian Arão y Luan Peres silenciaron el estadio São Januário, con la colaboración de Neymar y del portero cruzmaltino Léo Jardim, que acabó abucheado por su afición.

Publicidad

Jorge Carrascal, volante colombiano del Flamengo.
Colombianos en el exterior

Jorge Carrascal, "destacado absoluto" en último partido de Flamengo; rayó la perfección

Jhon Lucumí es nuevo jugador de la Juventus.
Colombianos en el exterior

Jhon Lucumí dio el gran salto; así lo anunció la Juventus como su nuevo jugador

Relacionados

Neymar Jr

Santos F.C.

Liga de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad