De Cristiano Ronaldo para Georgina Rodríguez, a días de su matrimonio; "es normal que te envidien"

"Esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia". Esa es solamente una de las líneas de un extenso mensaje en instagram publicado en las últimas horas por Georgina Rodríguez, quien según versiones de la prensa europea contraerá matrimonio con Cristiano Ronaldo el próximo sábado en territorio portugués.

La hispano-argentina dejó la reflexión luego de que recibiera sendos comentarios y críticas de usuarios de redes al compartir fotografías de lo que fueron sus vacaciones junto a CR7 y sus hijos, en paradisíacos lugares y mientras paseaban en yate.

"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo. Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos. Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía", escribió inicialmente la modelo y empresaria.

Además de eso, también compartió una infidencia, de una charla íntima con Cristiano Ronaldo, quien le dio todo su apoyo en medio de la ola de palabras en contra de su pareja sentimental.



Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que se casarán. AFP

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"Lo estuve comentando con Cris y le dije: 'Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen'. Y él me respondió: “Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres?. Es normal que te envidien. Y hablamos de muchas cosas más", agregó la famosa Georgina, quien admitió que le gusta hacer ejercicio y mantenerse en forma.

"Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir", finalizó la futura esposa de Cristiano Ronaldo. Cabe inidicar que su reflexión estalló en las redes y además, contó con comentarios positivos, en días de dardos que no pasaron desapercibidos para ella.