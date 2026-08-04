DT colombiano dio salto del convulso barrio María Paz, a dirigir en la Champions League de futsal

Es habitual registrar noticias relacionadas con fichajes de jugadores y de entrenadores de nuestro país al fútbol internacional. Sin embargo, no es común exportar técnicos nacionales en la modalidad del fútbol sala FIFA, que en Europa tiene una buena organización y torneos federados de alto nivel. Así, para resaltar que hace algunos días viajó a Kosovo el profesor David Jiménez, de 35 años y quien asumió como DT del Drenica que participará en la Champions Leage, club en el que tiene tres talentos colombianos como Camilo Nagles, Julián Pardo y Luis Pasada.

"Es la primera vez que esto pasa. Me siento muy orgulloso de ser pionero en este aspecto para el fútbol sala en nuestro país. Voy para la liga de Kosovo, al actual campeón de la liga. Vamos a disputar la primera fase de la Champions. Estoy con mucha ilusión y mucha ansiedad de llegar allí, con la oportunidad de dejar el país en alto, como me gustaría hacerlo", dijo Jiménez en una charla con Gol Caracol.

El bogotano, que es cabeza visible de un proyecto llamado Atlas, en el sur de nuestra capital, complementó y destacó que "la Champions League es el equivalente a la Champions League del fútbol en Europa y es el torneo más importante del viejo continente, donde el actual campeón, Sporting de Portugal, compite contra el Barcelona, Inter Movistar, Benfica y los grandes clubes del mundo. Es un torneo a la altura de lo mejor, que difícilmente se puede vivir en Sudamérica".

Del barrio María Paz, cerca a Corabastos, a buscar un sueño en el fútbol sala

Jiménez, quien es licenciado en educación física y que realizó cursos en la Confederación Brasileña de Fútbol, nació para el futsal en una cancha de barrio, en un sector de Bogotá como María Paz, cercano a Corabastos, en donde pasaba sus días en la cancha junto a sus amigos jugando a mañana, tarde y noche. Poco a poco dejó el juego y pasó a ser técnico y formador de niños y jóvenes, a tal unto de crear el club Atlas.

Publicidad

"Venimos del barrio. Yo vengo del barrio María Paz, ahí entre la plaza y la avenida Ciudad de Cali. Es un sector con conflictos y problemáticas sociales. Se empezó en la informalidad en el barrio, en las canchas de asfalto, en el parque y fuimos escalando, dando pasos. El hecho de que esté cerca de Corabastos habla de microtráfico, de armas, de drogas y otras cosas más. Y realmente, la cancha al lado de la iglesia se convierte en esa excusa para que los niños tengan un nuevo futuro, un nuevo comienzo. Ahí fue cuando le cogí amor al balón, a luchar por lo que quería, a salir del barrio, porque creo que muy pocos salen del barrio", expresó Jiménez con respecto a su procedencia.

Más allá de la buena noticia para él, el bogotano también ha gestionado oportunidades para jugadores que han tomado rumbo a Argentina y a otras ligas europeas. De hecho, es muy cercano del colombiano Harrison Santos, que defiende los colores del Inter Movista español, una especie del Real Madrid del fútbol sala, y que también pasó por el Barcelona.

Publicidad

"Ver que estos chicos puedan salir a cumplir sus sueños, estar en Europa o en clubes de Sudamérica es algo importante, algo a lo que de pronto no se le da difusión. Esto es una profesión también. Al club Atlas nosotros lo llamamos la fábrica de sueños, y creo que estar yo hoy acá es muestra de eso, de cómo un equipo de barrio, entrenando en canchas como estas de asfalto, puede cumplir sueños tan grandes. De verdad, es increíble. Desde allí apoyamos niños de bajos recursos, niños con talento, chicos de diferentes lugares del país, para proyectarlos y ayudarles a cumplir sus sueños deportivos", finalizó David Jiménez, quien ha hecho su camino y sueña en grande, con una historia de vida que va en ascenso.