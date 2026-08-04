Colombia femenina vs Venezuela, EN VIVO HOY; hora y dónde ver Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Selección Colombia Femenina de Mayores continúa su camino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Este martes, 4 de agosto, a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), las dirigidas por Angelo Marsiglia tendrán su partido por la semifinal del certamen contra Venezuela, en el Estadio Moca 85 en, República Dominicana.

En la primera jornada, Colombia goleó 5-0 a Jamaica. Posteriormente, en la fecha 2, cayó 1-0 frente a México, mientras que la fase de grupos, la cerró con un triunfo 3-0 sobre Puerto Rico. De esa manera, clasificó a la siguiente ronda, ya que pasaban las dos mejores selecciones de cada zona para después cruzarse en semifinales.

¿A qué hora y dónde ver Colombia femenina vs. Venezuela?

Día: martes 4 de agosto.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Moca 85 (República Dominicana).

Jornada: semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Transmisión: canal oficial de YouTube (https://www.youtube.com/@centrocaribesports/streams).

Tabla de posiciones del grupo A de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

1. Venezuela - 9 pts. (+6)

2. El Salvador - 6 pts. (0)

3. Costa Rica - 3 pts. (-3)

4. República Dominicana - 0 pts. (-3)



Tabla de posiciones del grupo B de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

1. México - 7 pts. (+8)

2. Colombia - 6 pts. (+7)

3. Puerto Rico - 4 pts. (-2)

4. Jamaica - 0 pts. (-13)

La Selección Colombia femenina jugará por un cupo a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

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Resultados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Fecha 1



Costa Rica 0-3 Venezuela

Jamaica 0-5 Colombia

El Salvador 1-0 República Dominicana

México 0-0 Puerto Rico

Fecha 2



Venezuela 2-0 El Salvador

Puerto Rico 1-0 Jamaica

República Dominicana 1-2 Costa Rica

Colombia 0-1 México

Fecha 3



Jamaica 0-7 México

Puerto Rico 0-3 Colombia

Costa Rica 0-1 El Salvador

República Dominicana 0-1 Venezuela

Así se jugarán las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026