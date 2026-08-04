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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia femenina vs Venezuela, EN VIVO HOY; hora y dónde ver Juegos Centroamericanos y del Caribe

Colombia femenina vs Venezuela, EN VIVO HOY; hora y dónde ver Juegos Centroamericanos y del Caribe

En el estadio Moca 85, en República Dominicana, la Selección Colombia femenina va en busca de un cupo a la final para mantener vivo el sueño de la medalla de oro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ago, 2026
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La Selección Colombia femenina celebra un gol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
La Selección Colombia femenina celebra un gol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia Femenina de Mayores continúa su camino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Este martes, 4 de agosto, a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), las dirigidas por Angelo Marsiglia tendrán su partido por la semifinal del certamen contra Venezuela, en el Estadio Moca 85 en, República Dominicana.

En la primera jornada, Colombia goleó 5-0 a Jamaica. Posteriormente, en la fecha 2, cayó 1-0 frente a México, mientras que la fase de grupos, la cerró con un triunfo 3-0 sobre Puerto Rico. De esa manera, clasificó a la siguiente ronda, ya que pasaban las dos mejores selecciones de cada zona para después cruzarse en semifinales.

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¿A qué hora y dónde ver Colombia femenina vs. Venezuela?

Día: martes 4 de agosto.
Hora: 2:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Moca 85 (República Dominicana).
Jornada: semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Transmisión: canal oficial de YouTube (https://www.youtube.com/@centrocaribesports/streams).

Tabla de posiciones del grupo A de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

1. Venezuela - 9 pts. (+6)
2. El Salvador - 6 pts. (0)
3. Costa Rica - 3 pts. (-3)
4. República Dominicana - 0 pts. (-3)

Tabla de posiciones del grupo B de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

1. México - 7 pts. (+8)
2. Colombia - 6 pts. (+7)
3. Puerto Rico - 4 pts. (-2)
4. Jamaica - 0 pts. (-13)

La Selección Colombia femenina jugará por un cupo a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
La Selección Colombia femenina jugará por un cupo a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

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Resultados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Fecha 1

  • Costa Rica 0-3 Venezuela
  • Jamaica 0-5 Colombia
  • El Salvador 1-0 República Dominicana
  • México 0-0 Puerto Rico

Fecha 2

  • Venezuela 2-0 El Salvador
  • Puerto Rico 1-0 Jamaica
  • República Dominicana 1-2 Costa Rica
  • Colombia 0-1 México

Fecha 3

  • Jamaica 0-7 México
  • Puerto Rico 0-3 Colombia
  • Costa Rica 0-1 El Salvador
  • República Dominicana 0-1 Venezuela

Así se jugarán las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

  • Colombia vs. Venezuela
  • México vs. El Salvador
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