Barcelona, atento: agente de importante figura llegó para hablar de su futuro

El agente del entrenador del FC Barcelona Hansi Flick y del delantero polaco Robert Lewandowski, Pini Zahavi, ha llegado este miércoles a la capital catalana para tratar el futuro de sus representados.

En el caso del entrenador alemán, cuyo contrato vence en junio de 2027, Flick ha expresado que aspira a ocupar el banquillo del Spotify Camp Nou cuando el estadio esté terminado y a ganar la Champions League en el que será su último trabajo en los banquillos. Una voluntad compartida por los 'azulgranas' a falta de rubricar la renovación.

Por otro lado, la incógnita más grande hasta el momento es el futuro del delantero Robert Lewandowski, quien en agosto cumplirá 38 años. Al mismo tiempo, su contrato finalizará el próximo mes de junio y en este curso ha perdido su condición de titular indiscutible, pese a haber anotado 18 goles en 42 encuentros entre todas las competiciones.

Un elemento importante en la negociación es que el internacional polaco tiene una de las fichas más elevadas de la plantilla, y una eventual renovación pasaría por una reducción de sus emolumentos. El presidente electo del club catalán, Joan Laporta, expresó durante la campaña electoral su deseo de que el jugador continué una temporada más, pero no ha vuelto a pronunciarse desde entonces.



Entre tanto, el internacional polaco ha despertado el interés de la Serie A, con equipos como lo son Juventus a la cabeza y el Milan detrás, además de la Liga saudí y la MLS estadounidense, según han informado varios medios

Robert Lewandowski, que prefirió no seguir mandando el balón al fondo de la red. Foto: FC Barcelona.

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¿Cómo le ha ido a Robert Lewandowski en el FC Barcelona?

El jugador de 37 años se incorporó al club 'azulgrana' el 9 de julio de 2022 para llegar a brindarle un cambio de 360° al equipo pese a los diversos momentos por los cuales se encontraba atravesando el club. Entre tanto, el '9' del equipo, logro marcar su sello en la institución con 189 partidos, 119 goles y 24 asistencias. También formo parte de la victoria de La Liga de España en las temporadas (2022-23 y 2024-25). Una Copa del Rey en 2025 y tres Súper Copas de España en 2023, 2024 y 2025.