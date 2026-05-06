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Gol Caracol  / Barcelona, atento: agente de importante figura llegó para hablar de su futuro

Barcelona, atento: agente de importante figura llegó para hablar de su futuro

Se trata del representante de uno de los goleadores y del DT Hansi Flick, quien busca negociar y aclarar asuntos contractuales. Acá toda la información.

Por: EFE
Actualizado: 6 de may, 2026
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AFP

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