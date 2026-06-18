James Rodríguez y el presagio mundialista con Selección Colombia, que se cumplió contra Uzbekistán

Minutos después del duelo entre la Selección Colombia y Uzbekistán, correspondiente a la primera jornada del grupo K; James Rodríguez habló en exclusiva con Gol Caracol, refiriéndose a lo que fue el rendimiento colectivo del equipo y su partido, a nivel individual.

“Hemos hecho un partido bueno esta noche (miércoles); el primer partido nunca es fácil, son muchas cosas, muchos sentimientos también y no creo que haya sido fácil, pero creo que acabamos bien. El equipo de ellos es físico, táctico también. Se meten seis atrás, quieren estar juntos y es un poco duro jugar, pero hemos hecho los goles y hay que pensar en el próximo partido”, indicó de entrada el futbolista cucuteño, dejando claro que fue un encuentro bastante retador.

Además, James contó anécdota con uno de los autores de los goles frente a Uzbekistán, que solo refleja el buen ambiente dentro de la ‘tricolor’: “Siento que hemos hecho un partido bueno, los muchachos que han entrado; ‘Cucho’ hizo el pase y Jaminton hizo el gol. Incluso, en el cambio, le dije a Jaminton Campaz que iba a ser gol y mira”.

“Cuando tienes jugadores como los nuestros, las cosas son más fáciles para mí también. Intenté tirarme al centro y ellos cerraban muy bien todo, me tiraba atrás para poder filtrarla”, concluyó James Rodríguez.



¡La Selección Colombia inició con pie derecho!

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Colombia venció el miércoles 3-1 a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026, frente a miles de hinchas que colmaron el estadio Azteca, en Ciudad de México, en el partido que cerró la primera fecha del torneo.

Daniel Muñoz, Luiz Díaz y Jáminton Campaz anotaron por los cafeteros. Abbosbek Fayzullayev selló un empate temporal para los asiáticos.

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Muñoz marcó su primer gol mundialista en el minuto 41. El lateral entró sorpresivamente al área y remató con la punta del botín un centro de Lucho Díaz, cara a cara con el portero Utkir Yusupov.

El estelar delantero del Bayern Munich anotó el segundo a los 65', cinco minutos después de que el mediocampista Fayzullayev igualara para Uzbekistán, debutante en Mundiales.

"¡Olé... olé, olé, olé... Lucho, Lucho!", retumbó en el Azteca, donde los cafeteros fueron locales. La mayoría del lleno absoluto de 80.824 espectadores vistió la tradicional camiseta amarilla de la selección cafetera. Era México pero parecía Colombia.

Gustavo Puerta robó el balón en el área de ataque y dejó que Lucho hiciera el resto. El tanto opacó la celebración del gol de cabeza de Fayzullayev. Le quedó servido tras un lindo remate de Eldor Shomurodov, fallidamente defendido por Camilo Vargas.

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"¡Vamos, vamos Colombia, que esta noche venimos a ganar!", gritó el Azteca inmediatamente después, como en otros tramos del partido.

Uzbekistán lució en general poco, con pelotazos largos a la nada y un juego muy defensivo, y agresivo hacia el final del compromiso.

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El tercer gol llegó en el descuento, a segundos del pitazo final. Un cabezazo certero de Jáminton Campaz a un centro de Cucho Hernández.

La victoria coloca a Colombia al frente del Grupo K, tras el sorpresivo empate 1-1, más temprano, entre Portugal y RD Congo.

