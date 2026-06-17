Luis Díaz y su primer trofeo, en el debut del Mundial 2026, con Selección Colombia

Los gritos de "¡Lucho, Lucho"! retumbaron en el estadio Azteca donde más de 80.000 colombianos vieron a Luis Díaz dirigir a los cafeteros hacia una contundente victoria por 3-1 contra Uzbekistán en su debut mundialista.

El extremo del Bayern Munich cumplió con la encomienda de liderar a Colombia con un gol y una asistencia ante la rocosa defensa uzbeka en Ciudad de México.

Díaz complació con su velocidad a los 80.824 espectadores en un Azteca colmado de camisetas amarillas. Algunas decenas de uzbekos apoyaron insistentemente a la selección de Asia central con tambores en la primera aparición de Uzbekistán en una Copa del Mundo.

Con un marcador final de 3-1, Colombia es líder del grupo K, por encima del Portugal de Cristiano Ronaldo que más temprano empató con la República Democrática del Congo.



- Gol y asistencia -

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Ante la cerrada defensiva de los "Lobos Blancos", la paciencia y buen toque de "Lucho" fueron claves para abrir el marcador.

Con un preciso envío el guajiro encontró a Daniel Muñoz, defensa lateral del Crystal Palace de Inglaterra, quien se desprendió hacia el área rival y sorprendió a la zaga asiática al minuto 41.

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Muñoz solo tuvo que golpear el balón por encima del arquero uzbeko para marcar su cuarto gol vistiendo la camiseta de la selección colombiana.

A la hora de juego, Uzbekistán logró un sorpresivo empate por cuenta de Abbosbek Fayzullaev, pero apenas cinco minutos después Luis Díaz volvió a aparecer.

Esta vez la estrella de la Bundesliga recibió un pase de Gustavo Puerta, quien aprovechó un error en la salida de los uzbekos (65').

Díaz golpeó el balón con la pierna derecha y venció al arquero Yusupov, lo que desató un estruendo y baños de cerveza entre los fanáticos que arrojaron sus vasos con júbilo.

Celebración de Luis Díaz con Colombia AFP

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El otro estandarte colombiano, James Rodríguez, tuvo una participación más discreta.

Salió de cambio al minuto 72 entre ovaciones, aunque las mayores arengas de la noche fueron para Díaz.

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Jaminton Campaz marcó el tercer gol de la noche, rematando con un cabezazo un gran centro de Juan "Cucho" Hernández luego de que el jugador del Betis español se peleara en la banda con los fornidos defensas uzbekos hasta llevarse la pelota y cruzarla al area, provocando el jubilo de la numerosa afición cafetera.