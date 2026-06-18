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Gol Caracol  / Tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tanto de Luis Díaz y doblete de Harry Kane

Tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tanto de Luis Díaz y doblete de Harry Kane

La Selección Colombia debutó en el Mundial 2026 y, de entrada, el guajiro se reportó, al igual que su compañero del Bayern Múnich y delantero de Inglaterra.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Celebración de Luis Díaz con Colombia
Celebración de Luis Díaz con Colombia
AFP

El Mundial 2026 sigue disfrutando de todas sus figuras. Después de que Erling Haaland marcara su primer tanto en una Copa del Mundo, con Noruega, Kylian Mbappé se reportara con un doblete, con Francia, y Lionel Messi firmara un triplete con Argentina, el turno fue para Harry Kane y Luis Díaz.

A primera hora, Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia, de la mano del delantero del Bayern Múnich, quien, desde ya, empezó a demostrar por qué es uno de los mejores atacantes del mundo. Y es que es uno de los llamados a escribir su nombre en las páginas doradas de esta cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

Tarjeta roja en el Mundial 2026.
Gol Caracol

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Posteriormente, el turno fue para el guajiro, justamente compañero de Kane en el club alemán. El extremo de la Selección Colombia marcó el segundo tanto en la victoria 3-1 de la Selección Colombia sobre Uzbekistán, por la fecha 1 del grupo K del Mundial 2026. Las otras anotaciones fueron de Daniel Muñoz y Jaminton Campaz.

Harry Kane, delantero de la Selección Inglaterra, marcó un doblete contra Croacia en el Mundial 2026
Harry Kane, delantero de la Selección Inglaterra, marcó un doblete contra Croacia en el Mundial 2026
AFP

Tabla de goleadores del Mundial 2026

1. Lionel Messi (Argentina) - 3 goles
2. Harry Kane (Inglaterra) - 2 goles
3. Kylian Mbappé (Francia) – 2 goles
4. Erling Haaland (Noruega) – 2 goles
5. Elijah Just (Nueva Zelanda) – 2 goles
6. Folarin Balogun (Estados Unidos) – 2 goles
7. Yasin Ayari (Suecia) – 2 goles
8. Kai Havertz (Alemania) – 2 goles
9. Luis Díaz (Colombia) - 1 gol
10. Daniel Muñoz (Colombia) - 1 gol
11. Jaminton Campaz
11. Abdulelah Al-Amri (Arabia Saudita) – 1 gol
12. Alexander Isak (Suecia) – 1 gol
13. Amad Diallo (Costa de Marfil) – 1 gol
14. Connor Metcalfe (Australia) – 1 gol
15. Crysencio Summerville (Países Bajos) – 1 gol
16. Cyle Larin (Canadá) – 1 gol
17. Daichi Kamada (Japón) – 1 gol

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