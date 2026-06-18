Tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tanto de Luis Díaz y doblete de Harry Kane

El Mundial 2026 sigue disfrutando de todas sus figuras. Después de que Erling Haaland marcara su primer tanto en una Copa del Mundo, con Noruega, Kylian Mbappé se reportara con un doblete, con Francia, y Lionel Messi firmara un triplete con Argentina, el turno fue para Harry Kane y Luis Díaz.

A primera hora, Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia, de la mano del delantero del Bayern Múnich, quien, desde ya, empezó a demostrar por qué es uno de los mejores atacantes del mundo. Y es que es uno de los llamados a escribir su nombre en las páginas doradas de esta cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

Posteriormente, el turno fue para el guajiro, justamente compañero de Kane en el club alemán. El extremo de la Selección Colombia marcó el segundo tanto en la victoria 3-1 de la Selección Colombia sobre Uzbekistán, por la fecha 1 del grupo K del Mundial 2026. Las otras anotaciones fueron de Daniel Muñoz y Jaminton Campaz.

Harry Kane, delantero de la Selección Inglaterra, marcó un doblete contra Croacia en el Mundial 2026 AFP

Tabla de goleadores del Mundial 2026

1. Lionel Messi (Argentina) - 3 goles

2. Harry Kane (Inglaterra) - 2 goles

3. Kylian Mbappé (Francia) – 2 goles

4. Erling Haaland (Noruega) – 2 goles

5. Elijah Just (Nueva Zelanda) – 2 goles

6. Folarin Balogun (Estados Unidos) – 2 goles

7. Yasin Ayari (Suecia) – 2 goles

8. Kai Havertz (Alemania) – 2 goles

9. Luis Díaz (Colombia) - 1 gol

10. Daniel Muñoz (Colombia) - 1 gol

11. Jaminton Campaz

11. Abdulelah Al-Amri (Arabia Saudita) – 1 gol

12. Alexander Isak (Suecia) – 1 gol

13. Amad Diallo (Costa de Marfil) – 1 gol

14. Connor Metcalfe (Australia) – 1 gol

15. Crysencio Summerville (Países Bajos) – 1 gol

16. Cyle Larin (Canadá) – 1 gol

17. Daichi Kamada (Japón) – 1 gol

