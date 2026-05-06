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Gol Caracol  / Lamine Yamal y Nico Williams tienen en vilo a España; esperan decisión para el Mundial 2026

Lamine Yamal y Nico Williams tienen en vilo a España; esperan decisión para el Mundial 2026

Dos de las grandes figuras del seleccionado español se recuperan de molestias físicas y por eso Luis de la Fuente, DT de 'La Roja', mantiene la esperanza de poder contar con ellos en la Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 6 de may, 2026
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Jugadores de la Selección España y un festejo de gol contra Serbia en duelo de preparación.
Jugadores de la Selección España y un festejo de gol contra Serbia en duelo de preparación.

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