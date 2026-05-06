"A Luis Díaz acá le han dado garrote, lo han menospreciado; eso puede ser por regionalismo"

Luis Díaz se ha ganado a pulso un prestigio a nivel internacional, gracias a las buenas actuaciones realizadas en clubes como Porto, de Portugal; Liverpool, de Inglaterra; y ahora en Bayern Múnich, en el que cuenta con unos números impresionantes en ofensiva junto a Harry Kane y Michael Olise, con los que sumó más de 100 goles en la temporada 2025/2026.

A la par el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, es referente de la Selección Colombia, que en semanas iniciará su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y que tendrá como rivales a Uzbekistán, RD del Congo y a Portugal.

Pese a ese presente, en nuestra sección el Anecdotario el exjugador Martín Arzuaga hizo un llamado para valorar mucho más a 'Luchito' en nuestro país y darle todo el liderazgo en el seleccionado que dirige Néstor Lorenzo.

"Luis Díaz es un ejemplo de superación. Es una persona a la que le han dado garrote, a la que la han menospreciado acá, la misma prensa lo ha hecho. No sé si será porque es feíto, porque viene de un pueblo humilde, muchas veces también aquí algunos dicen que no hay regionalismo, pero yo creo que sí lo hay. El regionalismo es bien marcado, creo que es por eso (que se crítica a Díaz)", aseguró con firmeza 'el Toro', quien es panelista en 'Espn' y que pasó por clubes de Colombia, México, Perú y Ecuador, entre otros.



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El otrora goleador de Junior de Barranquilla destacó el momento del guajiro en el equipo que dirige Vincent Kompany y que se coronó de forma anticipada como campeón de la Bundesliga. "Hay que apoyarlo hoy que lo tenemos aspirando a ser uno de los mejores o el mejor jugador del año, pero vea; si estuviera otro (jugador) sí le harían fuerza. 'Lucho' es el mejor extremo izquierdo del momento, le hizo dos goles al Real Madrid, en la ida y vuelta de la Champions. Ojo, que no se los marcó al 'Deportivo Tapita'. Antes le pedían goles y ahora los viene haciendo y tampoco les gusta. Vamos a ponernos un poco serios con esto", afirmó.

Luis Díaz, con el Bayern Múnich - Foto: Getty Images

En tono vehemente, Arzuaga pidió que Díaz Marulanda ocupe un papel de primer nivel en la Copa del Mundo. "Colombia es 'Lucho' Díaz y 25 más, 'Lucho' debería ser el capitán de Colombia hoy. Hay que quitarnos ese antifaz, a James Rodríguez lo queremos, le agradecemos, hay que hacerle un partido de despedida, es un gran representante de los colombianos, pero todo caduca, todo llega a su final. Hoy es el tiempo de 'Lucho' Díaz y no le damos el valor que deberíamos darle. Es el jugador más importante de los últimos tiempos en Colombia y dejó hace poco al Real Madrid eliminado", cerró el hombre de 44 años y nacido en Becerril, en Cesar.

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