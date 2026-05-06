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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "A Luis Díaz acá le han dado garrote, lo han menospreciado; eso puede ser por regionalismo"

"A Luis Díaz acá le han dado garrote, lo han menospreciado; eso puede ser por regionalismo"

Luis Díaz es el principal referente de Colombia en el exterior y es llamado a liderar al equipo nacional en el Mundial 2026. En Gol Caracol publicamos la opinión de un exjugador de Junior sobre el guajiro.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 6 de may, 2026
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Luis Díaz Selección Colombia
Luis Díaz con Selección Colombia - Foto:
Getty Images

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