James Rodríguez, como un padre con Luis Díaz: "me dijo que lo disfrutara, casi llorando"

Tras la victoria de la Selección Colombia en su estreno en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, varios de los jugadores dieron su testimonio y se refirieron al juego que tuvo el equipo en su primer partido del certamen.

Uno de los protagonistas del partido fue Luis Díaz, quien marcó y asistió y gracias a ello fue elegido como el jugador del partido. El guajiro fue consultado y se mostró bastante contentó.

-¿Qué se siente ser el primer guajiro en marcar en un Mundial?

"Qué privilegio. Estoy orgulloso por el trabajo para ayudar al equipo; era lo que soñaba. Estoy contento y feliz. Hicimos un partido correcto, de menos a más. En el segundo tiempo caímos un poco, pero es normal. De aquí en adelante seguiremos mejorando, corrigiendo errores y también descansando".

- 'Lucho' trabajaste en zona ofensiva y defensiva

"Yo hablaba con el profe y me pedía eso. Le dije que no tenía problema. Somos un equipo y, mientras todos funcionemos, lo individual será mejor. Jaminton y el Cucho hicieron grandes goles y eso refleja la familia que somos. Cuando salí al campo con James, me dijo: 'disfrútalo'. Casi que lloraba. Era vivir ese sueño de pequeño y ahora que se cumple es una felicidad enorme. Me siento orgulloso de ser colombiano y de luchar por mi país".



Celebración de Luis Díaz con Colombia AFP

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Colombia venció a Uzbekistán, debutante en la Copa del Mundo, por 3-1 en su primer partido del Grupo K el miércoles, gracias a una actuación inspirada de Luis Díaz en el Estadio Azteca. El delantero del Bayern de Múnich dio una asistencia, marcó un gol y también estrelló un balón en el poste, mientras los colombianos resistían la combativa actuación de los uzbekos ante 80.824 espectadores en la Ciudad de México.

Un magnífico pase elevado de Díaz permitió a Daniel Muñoz rematar de volea a los 40 minutos, pero Abbosbek Fayzullaev empató con el primer título mundialista de su selección.

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Próximo partido de la Selección Colombia

El siguiente compromiso de la Selección Colombia será el próximo martes 23 de junio, cuando se mida ante RD Congo en el estadio de Guadalajara, México, por la segunda jornada de la fase de grupos. La 'tricolor' buscará sumar un nuevo triunfo que le permita acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo. El encuentro está programado para las 9:00 p.m. (hora de nuestro país).