Barcelona perdió a otra de sus figuras por lesión; "se rompió el ligamento de la rodilla"

Barcelona perdió a otra de sus figuras por lesión; "se rompió el ligamento de la rodilla"

Todo ocurrió en medio de un entrenamiento, donde realizó un mal movimiento y el Fútbol Club Barcelona confirmó lo peor para el jugador, siendo una baja sensible.

Por: EFE
Actualizado: 21 de dic, 2025
Andreas Christensen, quien se lesionó del ligamento de su rodilla, celebra un gol con Barcelona
Andreas Christensen, quien se lesionó del ligamento de su rodilla, celebra un gol con Barcelona
Getty Images

