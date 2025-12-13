Síguenos en:
Gol Caracol  / "Jugar en Barcelona, el club más grande de España, es un honor; siempre los he admirado"

"Jugar en Barcelona, el club más grande de España, es un honor; siempre los he admirado"

Además de no ocultar que el Barcelona es su equipo favorito del exterior, el jugador dejó claro que, desde que llegó y fue fichado, se ha sentido como en casa.

Por: EFE
Actualizado: 13 de dic, 2025
Marcus Rashford y otros jugadores del Fútbol Club Barcelona celebran un gol en Champions League
Marcus Rashford y otros jugadores del Fútbol Club Barcelona celebran un gol en Champions League
AFP

