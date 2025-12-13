"Jugar en Barcelona, el club más grande de España, es un honor; siempre los he admirado"

Marcus Rashford, futbolista del Barcelona, afirmó que es "un honor jugar en el club más grande de España" y añadió que el club blaugrana siempre fue su favorito fuera de Inglaterra.

El atacante inglés está cedido en el Barcelona esta temporada por el Manchester United, revitalizando su carrera después de un par de años difíciles en la Premier League.

"No veo nada aquí como una presión. Estoy aquí para jugar al fútbol", dijo en una entrevista en la cadena británica BBC. "Me he sentido muy bien recibido. Me siento como en casa. Estoy disfrutando mucho de todo", añadió.

Marcus Rashford, delantero inglés, en un partido de Champions League con el Fútbol Club Barcelona AFP

"Aquí es un nuevo lenguaje del fútbol. Siempre he sido, como tanto otra gente, un admirador del fútbol español. Jugar en el club más grande de España es un gran honor. Tengo muchas ganas de jugar más partidos aquí, de dar lo mejor y de ayudar al equipo a ganar".



El futbolista inglés, que ya admitió su deseo de quedarse en el Barcelona, lleva seis goles y once asistencias en los 21 partidos que ha disputado esta temporada.