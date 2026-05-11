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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo B de Copa BetPlay, tras Millonarios 1-0 Llaneros

Así quedó la tabla de posiciones del grupo B de Copa BetPlay, tras Millonarios 1-0 Llaneros

Este lunes, en el estadio Metropolitano de Techo, Millonarios comenzó su camino en la fase de grupos de la Copa BetPlay 2026, con gol de Leonardo Castro.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de may, 2026
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Millonarios celebra
Millonarios celebra gol de Leonardo Castro - Foto:
Millonarios Oficial

Millonarios se estrenó con victoria en la Copa BetPlay 2026, tras vencer 1-0 a Llaneros en el primer partido del equipo 'embajador' en esta competición, con un solitario gol de Leonardo Castro, al minuto 80 del compromiso, que se disputo en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

  1. Freddy Rincón, con la Selección Colombia.
    Freddy Rincón, con la Selección Colombia.
    Getty Images.
    Gol Caracol

    Exjugador del Real Madrid confesó que Freddy Rincón lo golpeó; “fue en una cena”

Con esto, los dirigidos por el técnico argentino Fabián Bustos se colocaron en el segundo puesto del grupo B, con tres puntos, los mismos que su rival este lunes, pero los de Villavicencio tienen un partido más jugado.

Cabe recordar que Millonarios, además de Llaneros, se deberá medir a Patriotas, Boyacá Chicó y Atlético FC, buscando quedar entre los dos primeros lugares, para clasificar a octavos de final de la Copa BetPlay 2026-I. El siguiente compromiso de los 'embajadores' será este mismo viernes 15 de mayo, frente a Patriotas, en Boyacá.

Tabla de posiciones del grupo B de Copa BetPlay 2026, tras Millonarios 1-0 Llaneros:

Pos.EquipoPTPJPGPEPPGFGCDG
1Llaneros F.C.3210131+2
2Millonarios F.C.3110010+1
3Patriotas F.C.22020110
4Boyacá Chicó F.C.11010000
5Atlético F.C.1201114-3
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