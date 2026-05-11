Así quedó la tabla de posiciones del grupo B de Copa BetPlay, tras Millonarios 1-0 Llaneros

Millonarios se estrenó con victoria en la Copa BetPlay 2026, tras vencer 1-0 a Llaneros en el primer partido del equipo 'embajador' en esta competición, con un solitario gol de Leonardo Castro, al minuto 80 del compromiso, que se disputo en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

Con esto, los dirigidos por el técnico argentino Fabián Bustos se colocaron en el segundo puesto del grupo B, con tres puntos, los mismos que su rival este lunes, pero los de Villavicencio tienen un partido más jugado.

Cabe recordar que Millonarios, además de Llaneros, se deberá medir a Patriotas, Boyacá Chicó y Atlético FC, buscando quedar entre los dos primeros lugares, para clasificar a octavos de final de la Copa BetPlay 2026-I. El siguiente compromiso de los 'embajadores' será este mismo viernes 15 de mayo, frente a Patriotas, en Boyacá.



Tabla de posiciones del grupo B de Copa BetPlay 2026, tras Millonarios 1-0 Llaneros: